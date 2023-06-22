«Годой-Крус» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Годой-Крус» – «Бока Хуниорс», который состоится 23 июня 2023 года

«Годой-Крус»

Команда держится в районе зоны плей-офф и занимает десятое место с 29 баллами. «Годой-Крус» уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям, что мешает команде войти в зону плей-офф. В домашнем матче с «Бока Хуниорс» хозяевам очень нужна победа, так как расстояние между клубами всего один балл и поражение откинет коллектив еще ниже по турнирной таблице.

14 июня «Годой-Крус» проиграл на выезде «Атлетико Тукуман» (1:2), а четвертого июня переиграл на своем поле «Индепендьенте» (2:1).

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в этом сезоне выглядит не так уверенно, однако еще есть достаточно времени исправить положение. Перед стартом очередного тура коллектив идет на 11 месте с 28 очками и на 19 пунктов отстает от лидера. Цель легендарного клуба в этом сезоне – пробиться в зону плей-офф, что ему вполне по силам. Матч с «Годой-Крус» будет очень интересным и напряженным, ведь наверняка игра будет примерно равной.

11 июня «Бока Хуниорс» поделил очки с «Ланус» (1:1), а седьмого числа обыграл на своем поле «Коло-Коло» (1:0) в рамках кубка Либертадорес.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой-Крус» – 2.75

Ничья – 2.9

Победит «Бока Хуниорс» – 2.9

Статистика

Девять последних матчей «Бока Хуниорс» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей «Годой-Крус» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бока Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Годой-Крус»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бока Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что игра будет равной, но более удачливыми окажутся гости в этой встрече. Прогнозируем успех «Бока Хуниорс» в 1-2 мяча.