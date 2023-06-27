«Инчхон Юнайтед» – «Сувон Блюуингз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Южной Кореи «Инчхон Юнайтед» — «Сувон Блюуингз», который состоится 28 июня 2023 года

«Инчхон Юнайтед»

«Журавли» в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи находятся на девятой строчке. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Большой птицей», предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками с участием «сине-чёрных». 7 июня ничейным исходом завершилась игра 17-го тура K-Лиги 1 с командой «Сеул» (1:1). В матче следующего тура «нулёвку» раскатали «журавли» с «Сувоном».

25 июня с минимальным счётом «сине-чёрные» потерпели поражение на своём поле от команды «Пхохан Стилерс».

«Сувон Блюуингз»

«Сувон Блюуингз» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице K-Лиги 1. Рассмотрим несколько матчей с участием «Голубых крыльев» за последнее время. 7 июня в матче 17-го тура чемпионата Южной Кореи «Сувон», выигрывая после первого тайма, уступил в один мяч в гостях команде «Гвангю». Без голов прошла встреча с «журавлями», как мы уже упомянули ранее.

Дома со счётом 0:1 «Голубые крылья» проиграли на прошлых выходных «Сеулу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Инчхон Юнайтед» – 1.99

Ничья – 3.50

Победит «Сувон Блюуингз» – 3.70

Победит «Инчхон Юнайтед» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В одной игре «Инчхон» уступил из пяти крайних футбольных поединков

Четыре поражения потерпела «Большая птица» за аналогичный период.

Прогноз

В предстоящей игре следует присмотреться к статистике очных встреч команд. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.69. С большой долей вероятности на двоих команды больше двух голов не забьют в будущей игре.