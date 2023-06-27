«Корк Сити» – «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Дроэда Юнайтед», который состоится 30 июня 2023 года
«Корк Сити»
«Горожане» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «бунтарей». 5 июня в рамках матча 19-го тура «Корк Сити» взял верх над «Богемиансом» (2:1). В позапрошлом туре с разницей в один мяч на своём поле «горожане» потерпели поражение от «Дандолка».
23 июня в сухую, пропустив пару мячей, «бунтари» проиграли в гостях «Дерри Сити».
«Дроэда Юнайтед»
«Дроги» в чемпионате Ирландии на текущий момент находятся на две строчки выше «бунтарей». Предлагаем рассмотреть несколько матчей «турков» за последнее время. В рамках матча 19-го тура «Шелбурн» принимал дома «дрогов». С разницей в один мяч гости уступили сопернику (2:3). На своём поле в позапрошлом туре чемпионата «Дроэда Юнайтед» обыграла команду «Сент-Патрикс Атлетик» (2:1).
Дома со счётом 1:2 «турки» потерпели поражение от «Дандолка» в матче 21-го тура Премьер-дивизиона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Корк Сити» – 2.32
- Ничья – 3.30
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.00
- Победит «Корк Сити» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 2.07
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти последних «Корк Сити» проиграл своим оппонентам
- За аналогичный период «Дроэда» уступила в трёх встречах.
Прогноз
Почти десять лет «дроги» не выигрывают у «бунтарей». На своём поле «горожане» в предстоящем матче снова возьмут верх над соперником. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Корк Сити» коэффициент 2.32.