«Лиллестрём» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Лиллестрём» — «Тромсё», который состоится 2 июля 2023 года

«Лиллестрём»

«Канарейки» в турнирной таблице чемпионата Норвегии на текущий момент занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 1 июня в рамках матча 1/32 Кубка Норвегии «жёлто-чёрные» после дополнительного времени уступили команде «Юлл-Киса». С разницей в пару мячей «Лиллестрём» дома выиграл у «Стабека» в рамках матча 9-го тура Элитсерии.

11 июня ничейным исходом завершилась игра прошлого тура чемпионата Норвегии с «Бранном» (2:2).

«Тромсё»

Вторую строчку турнирной таблицы Элитсерии занимают «парни» из Тромсё. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Тромсё», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «канарейками». До поражения в Кубке Норвегии 28 июня в семи матчах к ряду «парни» не уступали своим соперникам. С разницей в один мяч «красно-белые» на выезде одержали победу над «Олесунном» в мачте 10-го тура чемпионата (3:2). Дома «Тромсё» выиграло у «Стабека» в игре прошлого тура.

28 июня в 1/8 Кубка Норвегии «Будё-Глимт» со счётом 3:2 взял верх над «парнями». «Тромсё» вёл в счёте в два гола, но уступил сопернику.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лиллестрём» – 1.65

Ничья – 3.85

Победит «Тромсё» – 4.80

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Шесть очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да

В двух матчах из пяти крайних «Лиллестрём» проиграл

Из пяти последних поединков «Тромсё» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Лиллестрёма» коэффициент 1.65. В марте месяце текущего года «канарейки» обыграли в гостях «парней» в четвертьфинале Кубка Норвегии. В предстоящей встрече не без труда, но «жёлто-чёрные» одержат победу.