«Стабек» – «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стабек» — «Стрёмсгодсет», который состоится 3 июля 2023 года

«Стабек»

«Синие» в турнирной таблице Элитсерии находятся на девятой строчке. Вспомним несколько матчей с участием «Стабека» за последнее время. 4 июня с разницей в два гола «синие» уступили «Лиллестрёму» в матче 9-го тура чемпионата Норвегии. В первой половине встречи команды обменялись голами и на перерыв ушли со счётом 1:1. Во втором тайме сильней оказались «канарейки». Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура с «Русенборгом» (2:2).

Со счётом 1:2 «Стабек» уступил на выезде «Тромсё».

«Стрёмсгодсет»

«Поместье» на данный момент в чемпионате Норвегии занимает десятое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «Стрёмсгодсета», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече со «Стабеком». 11 июня с минимальным счётом «сине-белые» обыграли в гостях «Волеренгу» в рамках матча 10-го тура Элитсерии. В сухую, дважды поразив ворота соперника, «Поместье» дома выиграло у «Будё-Глимта».

28 июня футбольный клуб «Мольде» со счётом 3:0 выиграл у «Стрёмсгодсета».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стабек» – 2.09

Ничья – 3.50

Победит «Стрёмсгодсет» – 3.25

Победит «Стабек» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.16

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Три поражения потерпели «синие» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Стрёмсгодсет» проиграл в двух встречах.

Прогноз

В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. С большой долей вероятности мы не увидим победителя в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью.