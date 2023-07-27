«Ювентус» Турин – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Ювентус» – «Милан», который состоится 28 июля 2023 года
«Ювентус»
По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Юве» занял седьмое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «дьяволами», предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в три мяча «Ювентус» потерпел поражение от «Эмполи» в рамках матча 36-го тура Серии A прошлого сезона. В позапрошлом туре чемпионата «Юве» с минимальным счётом проиграл «Милану».
В заключительном туре Серии A «Старая синьора» в гостях обыграла «Удинезе» со счётом 1:0.
«Милан»
Четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии заняли в прошлом сезоне «красно-чёрные». Вспомним недавние футбольные матчи «Милана», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Юве». Со счётом 3:1 «дьяволы» в заключительном туре Серии A взяли верх над «Вероной». Две товарищеские встречи провели «красно-чёрные» в межсезонье. В сухую, поразив семь раз ворота соперника, «Милан» обыграл команду «Лумеззане».
24 июля со счётом 3:2 мадридский «Реал» выиграл у миланских «дьяволов».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.85
- Ничья – 3.60
- Победит «Милан» – 2.50
- Победит «Милан» с форой -1.5 – 5.00
- Обе забьют — нет – 2.30
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Три поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «дьяволы» уступили в одной встрече.
Прогноз
«Юве» не забивает «красно-чёрным» в трёх крайних личных матчах к ряду. Компания Pinnacle на победу «Милана» предлагает коэффициент 2.50. С небольшим счётом, но миланская команда обыграет «Старую синьору».