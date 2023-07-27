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«Ювентус» Турин – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:18
«Ювентус» Турин – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Ювентус» – «Милан», который состоится 28 июля 2023 года

«Ювентус»

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Юве» занял седьмое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «дьяволами», предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в три мяча «Ювентус» потерпел поражение от «Эмполи» в рамках матча 36-го тура Серии A прошлого сезона. В позапрошлом туре чемпионата «Юве» с минимальным счётом проиграл «Милану».

В заключительном туре Серии A «Старая синьора» в гостях обыграла «Удинезе» со счётом 1:0.

«Милан»

Четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии заняли в прошлом сезоне «красно-чёрные». Вспомним недавние футбольные матчи «Милана», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Юве». Со счётом 3:1 «дьяволы» в заключительном туре Серии A взяли верх над «Вероной». Две товарищеские встречи провели «красно-чёрные» в межсезонье. В сухую, поразив семь раз ворота соперника, «Милан» обыграл команду «Лумеззане».

24 июля со счётом 3:2 мадридский «Реал» выиграл у миланских «дьяволов».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 2.85
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Милан» – 2.50
  • Победит «Милан» с форой -1.5 – 5.00
  • Обе забьют — нет – 2.30
  • Обе забьют — да – 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Три поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «дьяволы» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Юве» не забивает «красно-чёрным» в трёх крайних личных матчах к ряду. Компания Pinnacle на победу «Милана» предлагает коэффициент 2.50. С небольшим счётом, но миланская команда обыграет «Старую синьору».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк милан
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:00
Встречи этих соперников в последние два года разочаровали результативностью. Таковых было четыре, больше двух голов в них зрители не видели. Преимущественно голы эти забивал Милан. В 3 из 4 свиданий ворота "старой синьоры" распечатывал. В одном из них отличился дважды. И сейчас "россонери" в атаке выглядят предпочтительнее. Ну во-первых, они уже сыграли два матча и отличились в них девятью мячами, причём два занесли ни кому-нибудь, а мадридскому Реалу. А во-вторых у Милана не мало новичков нацеленных на атаку , причём есть среди них весьма квалифицированные. Уже сейчас эти новички, несмотря на статусы матчей, готовы доказывать, что деньги на их покупку потратили не зря. "Дьяволы" уже разогрелись, и кто бы не победил в грядущем матче ворота Ювентуса наверняка распечатать снова сумеют. А там глядишь к удовольствию американской публики и второй гол подоспеть вполне может.
Гость
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