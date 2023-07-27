«Ювентус» Турин – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Ювентус» – «Милан», который состоится 28 июля 2023 года

«Ювентус»

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Юве» занял седьмое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «дьяволами», предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в три мяча «Ювентус» потерпел поражение от «Эмполи» в рамках матча 36-го тура Серии A прошлого сезона. В позапрошлом туре чемпионата «Юве» с минимальным счётом проиграл «Милану».

В заключительном туре Серии A «Старая синьора» в гостях обыграла «Удинезе» со счётом 1:0.

«Милан»

Четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии заняли в прошлом сезоне «красно-чёрные». Вспомним недавние футбольные матчи «Милана», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Юве». Со счётом 3:1 «дьяволы» в заключительном туре Серии A взяли верх над «Вероной». Две товарищеские встречи провели «красно-чёрные» в межсезонье. В сухую, поразив семь раз ворота соперника, «Милан» обыграл команду «Лумеззане».

24 июля со счётом 3:2 мадридский «Реал» выиграл у миланских «дьяволов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.85

Ничья – 3.60

Победит «Милан» – 2.50

Победит «Милан» с форой -1.5 – 5.00

Обе забьют — нет – 2.30

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Три поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «дьяволы» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Юве» не забивает «красно-чёрным» в трёх крайних личных матчах к ряду. Компания Pinnacle на победу «Милана» предлагает коэффициент 2.50. С небольшим счётом, но миланская команда обыграет «Старую синьору».