ПСЖ нашёл замену Мбаппе. В Париж отказываются ехать многие таланты и звёзды

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сегодня, 18:20

Французы приглашают форварда «Барселоны».

Рядовые новости бывают ключевыми

Сразу несколько источников в унисон подтвердили, что президент ПСЖ Аль-Хелаифи поссорился с капитаном команды Маркиньосом. Бразилец заявил на пресс-конференции, что Мбаппе выдающийся и очень сильный игрок. Руководство парижского клуба выставило Килиана на трансфер. Публичная поддержка со стороны Маркиньоса привела к конфликту, который может завершиться продажей защитника. Встречу с командой на первой тренировке Луиса Энрике президент ПСЖ начал с фразы, что никто не важнее, чем клуб.

Эти слова часто повторяют менеджеры разных команд. Но представьте себя на месте Кейна, с которым в ПСЖ не прочь заключить контракт, если сделка с «Баварией» сорвется. Или на месте еще одного центрального форварда Хёйлунда. Молодой датчанин из «Аталанты» является запасным вариантом для французского чемпиона, но ему по душе «Манчестер Юнайтед». Вы крутой форвард и утром читаете новость, что в Париже могут выгнать капитана команды за слова поддержки недавнего лидера Мбаппе.

Рядом видите слухи, что с Неймаром пытаются попрощаться. Но никому возрастной бразилец с огромной зарплатой и мелкими травмами не нужен. Добавляются к этой информационной паутинке знания о планах Верратти, Марко уходит из клуба. Получаете вывод, что не стоит идти в ПСЖ . Видные футболисты не хотят в чемпионат Франции. А если узнают, что даже ветеран Верратти меняет шанс на победу в Лиге чемпионов на «пустыню с верблюдами», то приказывают агенту свернуть переговоры с ПСЖ .

Вот и Бернарду из «Манчестер Сити» в Париж не спешит. Проза жизни, никто не хочет тратить время на клуб, где такой бардак. И где новый тренер, который в спаррингах терпит неудачи без сильнейшего футболиста команды Мбаппе. А теперь еще и появляются слухи о замене для Килиана, причем сомнительного качества.

Дембеле тоже выбирает строго деньги

Дембеле из «Барселоны» тоже чемпион мира, как и Мбаппе. Но если Килиан профессионал, то его коллега по национальной команде не всегда работал со всех сил. Усман не раз опаздывал на тренировки. Когда футболист ведет себя, как школьник без обязательств, то страдает футбольная составляющая. Хотя Усман играет двумя ногами, техничный и довольно быстрый, за него неплохой статистикой – 40 голов и 43 ассиста в 185 матчах за «Барселону», кроется подвох.

Немногие мячи Дембеле решающие. С ним «Барселона» дважды подряд не вышла в финал Лиги Европы. Если Неймар стал частью великолепного трио с Месси и Суаресом – выиграли с «Барселоной» Энрике кубок чемпионов, то Усман не понял футбол Хави. В 26 лет Дембеле не один из лидеров новой «Барселоны». Поэтому хитрый француз подписал новый контракт с каталонским клубом лишь на два года, до следующего лета. И сделал финт ушами, как Мбаппе в Париже.

Соглашение еще на год, но «Барселона» ничего не контролирует. До конца месяца любой клуб мира может выкупить Дембеле за 50 миллионов евро. Поскольку у вингера, который играет на двух флангах – предпочитает правую бровку, были травмы, то вряд ли Лапорта упрашивает Дембеле остаться. В Барселоне помечтали о Мбаппе, но раз Килиан на днях отказался встречаться с представителями Саудовской Аравии, то его интересует только трансфер в любимый с детства «Реал».

А Дембеле интересуют деньги. Год назад мог стать свободным агентом, вот только ни один клуб не повторил условия «Барселоны», поэтому форварду остался. Из «Боруссии» Д Усман убегал со скандалом. Не удивимся его переходу в ПСЖ за 50 миллионов евро. Разные источники из Испании и Франции подтвердили, что французский форвард пройдет обследование в Лос-Анджелесе. Если нет проблем со здоровьем, то воспитанник «Ренна» вернется домой во Францию.

У Луиса Энрике пока нет новой линии атаки

Старое нападение развалилось, ведь Месси в Майами. И фамилию Мбаппе во Франции пишут со знаком евро в конце — Mbapp€. Фанаты ПСЖ бывают капризными, например, бойкотировали Влаховича еще до приезда за политический жест на тему Косово. Но в случае с Килианом игрок их просто достал. ПСЖ нужны нападающие, причем в идеале выгодно прощаться с тройкой звезд, ведь у Неймара огромная зарплата, которую не отрабатывает.

Пока пригласили Асенсио и выкупили контракт Экитике. Еще есть атакующий полузащитник из «Мальорки» Ли, но южный кореец, которому Мбаппе готовил на днях барбекю, не закроет проблемную позицию в центре атаки. Пока в ПСЖ спортивные решения принимают шейхи и Аль-Хелаифи, вряд ли парижский клуб создаст боеспособную команду, где общее важнее частного. Отсюда столько скандалов и длинный список отказов от переезда в Париж.

Марез выбрал не ПСЖ , а Саудовскую Аравию, как и Мане. Салах тоже не приехал в Париж вместо Месси. Кейн мог играть на острие у Энрике, но Харри скорее выберет «Баварию», где правила понятнее. Рассказы, будто катарцы оставят Мбаппе, добавят Влаховича и Дембеле, чтобы создать идеальную атаку, не выдерживают критики. Килиана продадут, чтобы клубу разрешили трансферы через год. Мама Мбаппе активно сбивает цену для «Реала».

Даже если испанцы заплатят рекордную сумму для футбола, то ПСЖ получил лишь часть денег, а остальные миллионы отдадут футболисту. Схема понятная, можно разбить платежи конкретно Килиану на годы, что выгодно «Реалу». Силой в Саудовскую Аравию за 700 миллионов евро — 300 клубу, а 400 футболисту, Мбаппе не затащат. Компании, с которым у Килиана контракты, могли посчитать, что для футболиста переезд в Саудовскую Аравию будет ударом по репутации.