ПСЖ хочет заработать на продаже Мбаппе 250 миллионов евро .

ПСЖ готов продать «Реалу» нападающего Килиана Мбаппе за 250 миллионов евро.
Мать и агент футболиста, Файза Ламари, собирается снизить запрашиваемую парижским клубом сумму.
На данный момент нет информации о намерении «сливочных» подписать игрока этим летом.
Ранее Мбаппе отказался от предложения из Саудовской Аравии.
То что ПСЖ хоть что-то заработает на Мбаппе, думаю и сомневаться не приходится . И то что Мбаппе не хочет уходить в чемпионат Саудовской Аравии, при всём том что Мама и агент хотят на нём заработать и продать подороже , тут уже можно ставить точку. Остальное всё фантазии и хотелки . Фермерская лига и ПСЖ не удовлетворили эго Мбаппе как футболиста . Кроме чемпионства в Лиги 1 . Лига Чемпионов стала в не зоны досягаемости для ПСЖ . Единственный способ выиграть Лигу Чемпионов для Мбаппе, это Реал, который и является детской мечтой Килиана . Да и босс Реала Флорентино Перес давно мечтавший приобрести Мбаппе, как никогда близко подошёл к этому контракту , учитывая разногласия в стане парижан и отлучения Мбаппе от тренеровочного процесса , и отказа самого Мбаппе переезжать в Саудовскую Аравию за огромные деньги 💰 💰 💰 . Так что на мой субъективный взгляд в скором времени всё-таки мы увидим счастливые лица Флорентино Переса и Килиана Мбаппе на подписании контракта . Ну вот как-то так.
То что ПСЖ хоть что-то заработает на Мбаппе, думаю и сомневаться не приходится . И то что Мбаппе не хочет уходить в чемпионат Саудовской Аравии, при всём том что Мама и агент хотят на нём заработать и продать подороже , тут уже можно ставить точку. Остальное всё фантазии и хотелки . Фермерская лига и ПСЖ не удовлетворили эго Мбаппе как футболиста . Кроме чемпионства в Лиги 1 . Лига Чемпионов стала в не зоны досягаемости для ПСЖ . Единственный способ выиграть Лигу Чемпионов для Мбаппе, это Реал, который и является детской мечтой Килиана . Да и босс Реала Флорентино Перес давно мечтавший приобрести Мбаппе, как никогда близко подошёл к этому контракту , учитывая разногласия в стане парижан и отлучения Мбаппе от тренеровочного процесса , и отказа самого Мбаппе переезжать в Саудовскую Аравию за огромные деньги 💰 💰 💰 . Так что на мой субъективный взгляд в скором времени всё-таки мы увидим счастливые лица Флорентино Переса и Килиана Мбаппе на подписании контракта . Ну вот как-то так.