ПСЖ хочет заработать на продаже Мбаппе 250 миллионов евро .

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вчера, 11:47

ПСЖ готов продать «Реалу» нападающего за 250 миллионов евро.

Мать и агент футболиста, Файза Ламари, собирается снизить запрашиваемую парижским клубом сумму.

На данный момент нет информации о намерении «сливочных» подписать игрока этим летом.

Ранее Мбаппе отказался от предложения из Саудовской Аравии.