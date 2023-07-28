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ПСЖ хочет заработать на продаже Мбаппе 250 миллионов евро

вчера, 11:47

ПСЖ готов продать «Реалу» нападающего Килиана Мбаппе за 250 миллионов евро.

Мать и агент футболиста, Файза Ламари, собирается снизить запрашиваемую парижским клубом сумму.

На данный момент нет информации о намерении «сливочных» подписать игрока этим летом.

Ранее Мбаппе отказался от предложения из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:35
Когда бизнеса больше чем футбола))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:39
Такая сумма похоже под силу только арабам, но им указали на дверь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:07
ПСЖ хочет заработать на продаже Мбаппе 250 миллионов евро .
То что ПСЖ хоть что-то заработает на Мбаппе, думаю и сомневаться не приходится . И то что Мбаппе не хочет уходить в чемпионат Саудовской Аравии, при всём том что Мама и агент хотят на нём заработать и продать подороже , тут уже можно ставить точку. Остальное всё фантазии и хотелки . Фермерская лига и ПСЖ не удовлетворили эго Мбаппе как футболиста . Кроме чемпионства в Лиги 1 . Лига Чемпионов стала в не зоны досягаемости для ПСЖ . Единственный способ выиграть Лигу Чемпионов для Мбаппе, это Реал, который и является детской мечтой Килиана . Да и босс Реала Флорентино Перес давно мечтавший приобрести Мбаппе, как никогда близко подошёл к этому контракту , учитывая разногласия в стане парижан и отлучения Мбаппе от тренеровочного процесса , и отказа самого Мбаппе переезжать в Саудовскую Аравию за огромные деньги 💰 💰 💰 . Так что на мой субъективный взгляд в скором времени всё-таки мы увидим счастливые лица Флорентино Переса и Килиана Мбаппе на подписании контракта . Ну вот как-то так.
salleeh
salleeh
вчера в 13:50
Футбол превратили в базар, а игроки клоуны на этом базаре. Все дальше и дальше от настоящего футбола…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:09
Кому какая нахрен разница на сколько там собирается снизить маманя, за него уже предлагали больше 250, причем из Европы. не понравится, Саудиты предложат больше. Тут дело в том, что где он нужен - нет денег, а там где есть - некуда его впихнуть, а 250 мультов за кота в мешке никто не хочет выкидывать, ладно бы год назад, когда он был примой кардебалета, а теперь, когда он вознамерен останавливаться посереди поля, если на него не пасуют, то нафиг такие радости за такие деньги
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:02
Перейдет в Реал и не пойдет игра .. и такое бывает
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46, ред.
А не пора ли устроить? !!! )))
112910415
112910415
вчера в 12:46
а что скажет начальник транспортного цеха ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:39
А Мбаппе сейчас нужно молчать
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:39
Только Саудия Купит его больше никто из Европы не предложат такую сумму, а значит Мбаппе останется в этом сезоне в Париже.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:38
Шейхи просто показывают характер.
Мбаппе для них дорогая статусная вещь
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:35
ПСЖ все правильно делает
Elliada
Elliada
вчера в 12:34
Если Реал захочет подписать Мбаппе этим летом, то они будут ждать до конца трансферного окна, когда шейхи отчаются и снизят цену до минимума.
8kde5z9fhdm7
8kde5z9fhdm7
вчера в 12:34
За такие деньги его никто кроме арабов не купит
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:32
Только никто не покупает. Потолок сильно задрали...
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