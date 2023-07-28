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Экс-агент Верратти: «Он разбогатеет, но будет жить в пустыне с верблюдами»

вчера, 08:47

Донато Ди Кампли, бывший агент хавбека ПСЖ Марко Верратти, оценил слухи о возможном переходе футболиста в «Аль-Хиляль».

Последние восемь месяцев Марко не хватало характера, ведь срок действия его контракта с ПСЖ подходил к концу (итальянец в декабре 2022 года подписал с парижанами новый договор до 2026 года, предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024-го – прим. ред.). Он имел шансы перейти в «Барселону», карьера могла сложиться иначе. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и сдался.

С того момента карьера Марко завершилась. Он разбогатеет, но никогда не станет легендой. Насколько мне известно, он поедет в Саудовскую Аравию, получит очень много денег, но будет жить в пустыне с верблюдами.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 12:54
"Он разбогатеет, но никогда не станет легендой"
Как бы поздновато пытаться стать легендой после 30 если даже в лучшие времена не вышло.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:44
Со звания легенды больше верблюжьего золота не заработаешь.
Triem
Triem ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 12:09
Совершенно верно!
Triem
Triem
вчера в 12:09
Нехорошо завидовать и обижаться что ты бывший агент, Донато! Иди паразитируй на других.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:57
Так можно сказать о каждом от Рони, до Малкома.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:36
Деньги главное шас
Nazi
Nazi
вчера в 11:30, ред.
Я бы пожил с верблюдами за 10 % от зп Веррати. После развала СССР и разрухи в образовательной системе, все равно приходится жить с ними, да еще бесплатно..
ДСА
ДСА
вчера в 11:03
Лучше сытно жить в пустыне, чем напрягаться в мегаполисе.
memphis
memphis
вчера в 10:44
Агент обиженка
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:29
Европа постепенно перебирается к саудитам.... деньги решают многое в спорте.
Гость
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