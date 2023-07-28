Экс-агент Верратти: «Он разбогатеет, но будет жить в пустыне с верблюдами»

Донато Ди Кампли, бывший агент хавбека ПСЖ , оценил слухи о возможном переходе футболиста в «Аль-Хиляль».

Последние восемь месяцев Марко не хватало характера, ведь срок действия его контракта с ПСЖ подходил к концу (итальянец в декабре 2022 года подписал с парижанами новый договор до 2026 года, предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024-го – прим. ред.). Он имел шансы перейти в «Барселону», карьера могла сложиться иначе. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и сдался.

С того момента карьера Марко завершилась. Он разбогатеет, но никогда не станет легендой. Насколько мне известно, он поедет в Саудовскую Аравию, получит очень много денег, но будет жить в пустыне с верблюдами.