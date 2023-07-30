«Ахмат» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – ЦСКА , который состоится 30 июля 2023 года

«Ахмат»

«Ахмат» неожиданно для многих не смог показать хорошие результаты в двух первых матчах сезона. Однако сезон только начинается и клуба из Грозного будет масса возможностей исправить результаты и бороться за место в группе лидеров РПЛ . В домашней встрече с ЦСКА будет очень сложно, но «армейцев» можно обыгрывать, что уже доказывал «Урал» совсем недавно. Поединок принято считать одним из центральных в этом туре.

25 июля в кубке России «Ахмат» проиграл на выезде «Зениту» (0:2), а в чемпионате 22 числа уступил «Крыльям Советов» (1:2).

ЦСКА

ЦСКА на данный момент не имеет полноценной скамейки запасных, что является главным опасением болельщиков. Коллектив проиграл первый тур чемпионата России, но буквально «раздавил» соперника в кубке страны. Каждый следующий матч сложно прогнозировать какими выйдут «армейцы», поэтому над победой в Грозном висит большой вопрос. Тем не менее, встреча абсолютно точно будет интересной и станет украшением всего тура.

26 июля ЦСКА разгромил «Оренбург» в кубке России (6:0), а 22 числа в чемпионате на выезде проиграл «Уралу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 3.2

Ничья – 3.5

Победит ЦСКА – 2.25

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА уступил в пяти из десяти последних матчах во всех турнирах

уступил в пяти из десяти последних матчах во всех турнирах «Ахмат» уступил в четырех из пяти последних поединках с «армейцами»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что поединок будет результативным со стороны обеих команд, а потому зрители увидят достаточное количество забитых мячей.