«Галатасарай» – «Жальгирис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Галатасарай» – «Жальгирис», который состоится 02 августа 2023 года

«Галатасарай»

Турецкий клуб, несмотря на статус фаворита в первом поединке, не смог доказать свое превосходство. Тем не менее, «Галатасарай» после ничейного результата находится в лучшей позиции, ведь проведет ответную встречу уже на своем стадионе. Коллектив рассчитывает на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому наверняка с первых минут окажет максимальное давление на соперника вместе со своими болельщиками.

25 июля «Галатасарай» сыграл вничью на выезде с «Жальгирисом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 18 числа в товарищеской встрече проиграл «Штурму» (0:2).

«Жальгирис»

«Жальгирис» прошел без проблем прошлый раунд Лиги Чемпионов, но с «Галатасараем» у литовского клуба возникли проблемы, как многие и предполагали. Тем не менее, команда смогла не проиграть на своем поле к радости болельщиков. Проход турецкого соперника на его стадионе стал бы большой сенсацией, но шансов на это откровенно мало. Поединок обещает быть интересным и напряженным, несмотря на большой статус фаворита у хозяев.

30 июля «Жальгирис» на своем поле уступил «Паневежису» (1:2), а 25 числа сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» – 1.11

Ничья – 9.5

Победит «Жальгирис» – 22

Статистика

«Галатасарай» выиграл лишь один матч из пяти последних матчей

Четыре последних матча «Жальгириса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Жальгирис» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что турецкий клуб с первых минут добьется преимущества, а все закончится крупной победой.