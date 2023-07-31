«Галатасарай» – «Жальгирис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Галатасарай» – «Жальгирис», который состоится 02 августа 2023 года
«Галатасарай»
Турецкий клуб, несмотря на статус фаворита в первом поединке, не смог доказать свое превосходство. Тем не менее, «Галатасарай» после ничейного результата находится в лучшей позиции, ведь проведет ответную встречу уже на своем стадионе. Коллектив рассчитывает на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому наверняка с первых минут окажет максимальное давление на соперника вместе со своими болельщиками.
25 июля «Галатасарай» сыграл вничью на выезде с «Жальгирисом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 18 числа в товарищеской встрече проиграл «Штурму» (0:2).
«Жальгирис»
«Жальгирис» прошел без проблем прошлый раунд Лиги Чемпионов, но с «Галатасараем» у литовского клуба возникли проблемы, как многие и предполагали. Тем не менее, команда смогла не проиграть на своем поле к радости болельщиков. Проход турецкого соперника на его стадионе стал бы большой сенсацией, но шансов на это откровенно мало. Поединок обещает быть интересным и напряженным, несмотря на большой статус фаворита у хозяев.
30 июля «Жальгирис» на своем поле уступил «Паневежису» (1:2), а 25 числа сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Галатасарай» – 1.11
- Ничья – 9.5
- Победит «Жальгирис» – 22
Статистика
- «Галатасарай» выиграл лишь один матч из пяти последних матчей
- Четыре последних матча «Жальгириса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Жальгирис» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Галатасарая» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что турецкий клуб с первых минут добьется преимущества, а все закончится крупной победой.