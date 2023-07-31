«Васко да Гама» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Васко да Гама» – «Гремио», который состоится 6 августа 2023 года

«Васко да Гама»

«Экспресс победы» после шестнадцати матчей текущего сезона занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Гремио», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Васко». На своём поле с минимальным счётом «чёрно-белые» дома потерпели поражение от команды «Крузейро». В сухую, пропустив пару мячей, «Васко да Гама» проиграла дома «Атлетико Паранаэнсе».

На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Экспресс победы» проиграл в гостях «Коринтиансу».

«Гремио»

В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Гремио» на данный момент занимает четвёртое место. Освежим в памяти несколько футбольных поединков команды за последнее время. 23 июля в рамках матча 16-го тура Серии A «мушкетёры» с минимальным счётом дома взяли верх над «Атлетико Минейро». Пропустив пару мячей, в сухую «Гремио» проиграло в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии «Фламенго».

31 июля вничью со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура с «Гоясом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Васко да Гама» – 2.75

Ничья – 3.30

Победит «Гремио» – 2.50

Победит «Гремио» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Четыре поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах

Из пяти крайних игр «мушкетёры» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

В недавнем матче «мушкетёры» в гостях сыграли вничью с «Гоясом», который находится выше в турнирной таблице, чем «Васко да Гама». Вполне можно предположить, что в будущей игре «чёрно-белые» потерпят поражение даже на своём поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Гремио».