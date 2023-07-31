«Васко да Гама» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Васко да Гама» – «Гремио», который состоится 6 августа 2023 года
«Васко да Гама»
«Экспресс победы» после шестнадцати матчей текущего сезона занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Гремио», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Васко». На своём поле с минимальным счётом «чёрно-белые» дома потерпели поражение от команды «Крузейро». В сухую, пропустив пару мячей, «Васко да Гама» проиграла дома «Атлетико Паранаэнсе».
На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Экспресс победы» проиграл в гостях «Коринтиансу».
«Гремио»
В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Гремио» на данный момент занимает четвёртое место. Освежим в памяти несколько футбольных поединков команды за последнее время. 23 июля в рамках матча 16-го тура Серии A «мушкетёры» с минимальным счётом дома взяли верх над «Атлетико Минейро». Пропустив пару мячей, в сухую «Гремио» проиграло в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии «Фламенго».
31 июля вничью со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура с «Гоясом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Васко да Гама» – 2.75
- Ничья – 3.30
- Победит «Гремио» – 2.50
- Победит «Гремио» с форой -1.5 – 4.70
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Четыре поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах
- Из пяти крайних игр «мушкетёры» проиграли в двух футбольных поединках.
Прогноз
В недавнем матче «мушкетёры» в гостях сыграли вничью с «Гоясом», который находится выше в турнирной таблице, чем «Васко да Гама». Вполне можно предположить, что в будущей игре «чёрно-белые» потерпят поражение даже на своём поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Гремио».