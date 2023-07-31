«Коритиба» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Коритиба» – «Брагантино», который состоится 7 августа 2023 года
«Коритиба»
На сегодняшний день «Коритиба» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает восемнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 16 июля «нулёвку» раскатали «бело-зелёные» в рамках матча 15-го тура Серии A с командой «Крузейро» на их поле. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Коритиба» выиграла дома у «Флуминенсе».
На прошлых выходных со счётом 4:1 «Ботафого» на своём поле обыграло «бело-зелёных».
«Брагантино»
«Красные быки» на сегодняшний день в Серии A находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «Брагантино», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Коритибой». В рамках матча 4-го тура Кубка Паулиста «красные быки» были разгромлены командой «Пирасикаба». Через три дня «Брагантино» дома уступило «Оэсте» в игре следующего тура (1:2).
30 июля в матче 17-го тура чемпионата Бразилии «красные быки» в гостях взяли верх над командой «Форталеза» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Коритиба» – 2.65
- Ничья – 3.30
- Победит «Брагантино» – 2.60
- Победит «Брагантино» с форой -1.5 – 4.70
- Обе забьют — нет – 1.94
- Обе забьют — да – 1.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74
Статистика
- Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В одной встрече из пяти крайних «Коритиба» уступила своим соперникам
- За тот же период «красные быки» проиграли в трёх футбольных поединках.
Прогноз
В октябре прошлого года крайний раз встречались на футбольном поле «бело-зелёные» с «красными быками». Тогда «Коритиба» со счётом 2:1 обыграла соперника. В предстоящем матче хозяева встречи смогут взять реванш над гостями. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу команды «Брагантино». Если «красные быки» одержали победу над «Форталезой» в гостях, то и «Коритибу» обыграют.