Кейн в шаге от «Баварии». Отправляется в евротур по примеру Бекхэма и Гаскойна

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сегодня, 19:52

Харри решился на переезд в Мюнхен.

Англичане редко покидают родную лигу

Высший дивизион в Англии всегда был сильным. После создания АПЛ появились деньги. Ведущие английские футболисты никогда не спешили в Европу. Бобби Чарльтон и его тезка Мур, Руни и Бэнкс, Ширер и Фердинанд оставались дома. Но есть в истории английского футбола мастера, которые решались на переезд.

Нападающий Гривз оказался в Италии. Легенда «Челси» и «Тоттенхэма» сыграл за «Милан», но быстро вернулся домой. Негативный опыт подобного калибра часто формирует стереотипы. Англичане считали, что дома им лучше. Но от судьбы не уйдешь, поэтому Киган после «Ливерпуля» оказался в «Гамбурге».

Форвард выиграл два «Золотых мяча» подряд, но Кевину не нравилось выступать в интенсивной Бундеслиге. Теперь чемпионат Англии с высокими скоростями, а раньше было иначе. Многие британские легенды никогда не играли за европейские клубы. Максимум завершали карьеру за океаном, как защитник Бобби Мур в США .

Спустя десятилетия англичан в остальных элитных лигах много, но это лето особенное. После трансфера Беллингема в «Реал» ждут переход еще одной звезды сборной Англии в зарубежный клуб – Харри Кейн должен оказаться в «Баварии». Вся королевская рать из Мюнхена сейчас находится в Лондоне.

Нередко уезжали настоящие хулиганы

Самый яркий и очевидный пример хулигана в евротуре это Гаскойн. Пол играл за «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», а затем его пригласили в Рим. В «Лацио» яркий атакующий полузащитник провел лишь несколько сезонов, но продолжит традиции смелых коллег.

Линекер в обычной жизни ведет себя не так, как вел себя раньше алкоголик Гаскойн, но это тоже прирожденный бунтарь. Форвард «Эвертона» не испугался перейти в «Барселону», где выступал в конце восьмидесятых годов прошлого века.

Но Гари не задержался в Каталонии надолго. Пошли травмы, поражения команды, поэтому пришел тренер Кройф со своим пониманием футбола. В атаке у голландца появился бразилец Ромарио, еще один невероятно колоритный персонаж.

Линекер не зажег, а вот хавбек Уоддл сумел. Крис оказался в «Марселе». Команда с Папеном, Абеди Пеле и Боли показала мощный футбол. «Волшебный Крис» стал вторым после Папена в опросе на звание лучшего игрока клуба в истории.

Школьник Зинедин Зидан воодушевлялся игрой англичанина и учился у него. Прошли годы, теперь Беллингем – новая «пятерка» «Реала» (этот номер носил в клубе Зидан), учится играть по роликам с финтами легендарного француза Зидана.

Кроме Уоддла, во Франции поиграл Ходдл. Легендарный хавбек выбрал «Монако». А вот Дэвид Платт до «Арсенала» выступал за разные клубы в Италии. Рекордсменом по матчам в Серии А среди англичан является Джерри Хитченс, нападающий «Интера».

Ушедший из жизни на днях двукратный обладатель Кубка чемпионов из «Нотингем Форест» Тревор Фрэнсис помог «Сампдории» выиграть первый в истории клуба трофей – Кубок Италии. Смоллинг и Абрахам в «Роме» продолжают английскую главу в Серии А.

«Реал» обожает английских футболистов

У «Реала» количественно немного англичан, но все заметные. Беллингем дополнил солидную компанию. Вудгейт и Оуэн не заиграли, но пытались повторить успех Каннингэма и МакМанамана. А на первом плане Дэвид Бекхэм. Его переход из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» был событием двадцать лет назад.

У Беллингема, учитывая юный возраст, неплохие шансы выйти на первое место по сыгранным за «Реал» матчам среди англичан. Джуд продолжает традиции, а не открывает новый клуб на карте для английских легионеров. В «Баварии» тоже были представители «Трех Львов», Кейн не станет первым.

Но если одного англичанина многие легко назовут, ведь это невезучий хавбек Оуэн Харгривз, то второго вытащат из памяти только фанаты «Баварии». Омар Ричардс надолго в Мюнхене не задержался. Что еще раз подчеркивает центральную мысль этого разговора – английский футболист в Европе это событие.

Иногда возвращаются домой, как Джейдон Санчо после «Боруссии» Дортмунд. Порой человек, у которого есть право выступать за Англию, выбирает другую национальную команду, как Мусиала из сборной Германии. Но редко англичане легко приживаются на новом месте. Триппьер оказался в «Атлетико», но вернулся домой.

Янг или Инс не стали легендами «Интера». Неудача Оуэна – рана на трансферной истории «Реала», хотя в Мадриде не каждый обладатель «Золотого мяча» играл так успешно, как Криштиану Роналду. Даже «Бавария» немного рискует, ведь Кейн никогда не жил за пределами Англии.

Кейн и Беллингем пошли на благородный риск

Жена Кейна подыскивает семье дом в Мюнхене. На новом месте нападающему надо брать пример не столько с Линекера в «Барселоне» и Кигана в «Гамбурге», как с валлийца Джона Чарльза. Это один из главных британских легионеров в истории футбола, он был трехкратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса».

Кейн может успешно сыграть за «Баварию», а Беллингем стать важным для «Реала». Но все-таки на Евро-2024 Саутгейт повезет в основном футболистов АПЛ . Бывшая империя часто приглашает под свои знамена ирландцев и ямайцев, но далеко своих новых и старых сыновей отпускают в футболе крайне редко.

Кстати, даже у Кейна есть право играть за Ирландию. И Беллингем вспомнил об ирландских корнях отца, чтобы получить паспорт и не считаться легионером по правилам Ла Лиги. Историй грандиозного зарубежного успеха у англичан немного, но уникальность выхода из зоны комфорта привлекает к таким сюжетам еще сильнее.

Быть может у Кейна получится занять особое место в сердцах фанатов «Баварии», как Крис Уоддл сумел после общения с дикими болельщиками «Марселя». Харри не откажется от любви фанатов из Мюнхена, от поддержки Тухеля и от передач на форварда в стиле пасов Мюллера.

И еще охотнее Кейн не откажется от первого кубка в футбольной карьере. Недавно форварду исполнилось тридцать лет. Лучшему снайперу в истории сборной Англии пора лишиться трофейной девственности. В «Баварии» форвард может дебютировать в финале Суперкубка Германии против «Лейпцига» через две недели.