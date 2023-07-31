«Саннефьорд» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Сарпсборг 08», который состоится 6 августа 2023 года

«Саннефьорд»

После пятнадцати матчей текущего сезона «красно-синие» занимают четырнадцатое место в чемпионате Норвегии. Вспомним недавние футбольные поединки с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Сарпсборгом 08». С разницей в пару мячей «Саннефьорд» потерпел поражение от «Лиллестрёма» в матче 14-го тура Элитсерии. На своём поле в позапрошлом туре чемпионата «красно-синие» проиграли со счётом 2:5 «Будё-Глимту».

На прошлых выходных со счётом 3:2 в гостях «Саннефьорд» обыграл «Волеренгу».

«Сарпсборг 08»

«Бело-голубые» в турнирной таблице чемпионата находятся на данный момент на седьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Сарпсборга 08» за последнее время. С разницей в один мяч «Сарпсборг 08» дома потерпел поражение от «Хам-Кама» (2:3). С разгромным счётом «бело-голубые» в гостях проиграли команде «Мольде» в рамках матча позапрошлого тура Элитсерии.

30 июля со счётом 2:1 «Сарпсборг 08» выиграл у «Хёугесунна».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саннефьорд» – 4.40

Ничья – 4.20

Победит «Сарпсборг 08» – 1.66

Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.50

Обе забьют — нет – 2.53

Обе забьют — да – 1.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

В трёх матчах из пяти крайних «Саннефьорд» проиграл своим соперникам

За тот же период «Сарпсборг 08» уступил своим оппонентам в четырёх поединках.

Прогноз

На данном этапе «бело-голубые» объективно сильнее «Саннефьорда». Компания Pinnacle предлагает на победу «Сарпсборга 08» коэффициент 1.66. Гости в предстоящем матче вполне могут взять верх над «красно-синими».