«Саннефьорд» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Сарпсборг 08», который состоится 6 августа 2023 года
«Саннефьорд»
После пятнадцати матчей текущего сезона «красно-синие» занимают четырнадцатое место в чемпионате Норвегии. Вспомним недавние футбольные поединки с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Сарпсборгом 08». С разницей в пару мячей «Саннефьорд» потерпел поражение от «Лиллестрёма» в матче 14-го тура Элитсерии. На своём поле в позапрошлом туре чемпионата «красно-синие» проиграли со счётом 2:5 «Будё-Глимту».
На прошлых выходных со счётом 3:2 в гостях «Саннефьорд» обыграл «Волеренгу».
«Сарпсборг 08»
«Бело-голубые» в турнирной таблице чемпионата находятся на данный момент на седьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Сарпсборга 08» за последнее время. С разницей в один мяч «Сарпсборг 08» дома потерпел поражение от «Хам-Кама» (2:3). С разгромным счётом «бело-голубые» в гостях проиграли команде «Мольде» в рамках матча позапрошлого тура Элитсерии.
30 июля со счётом 2:1 «Сарпсборг 08» выиграл у «Хёугесунна».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саннефьорд» – 4.40
- Ничья – 4.20
- Победит «Сарпсборг 08» – 1.66
- Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.50
- Обе забьют — нет – 2.53
- Обе забьют — да – 1.46
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.03
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.73
Статистика
- Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних
- В трёх матчах из пяти крайних «Саннефьорд» проиграл своим соперникам
- За тот же период «Сарпсборг 08» уступил своим оппонентам в четырёх поединках.
Прогноз
На данном этапе «бело-голубые» объективно сильнее «Саннефьорда». Компания Pinnacle предлагает на победу «Сарпсборга 08» коэффициент 1.66. Гости в предстоящем матче вполне могут взять верх над «красно-синими».