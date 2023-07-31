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«Тромсё» – «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:41
«Тромсё» – «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» – «Лиллестрём», который состоится 6 августа 2023 года

«Тромсё»

На текущий момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии «Тромсё» занимает третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 14-го тура «парни» на выезде уступили в один мяч «Русенборгу». Дома со счётом 3:1 «Тромсё» выиграл у «Бранна» в игре следующего тура. Дублем отличился девятнадцатилетний полузащитник Якоб Ромзас.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Тромсё» в гостях выиграл у «Будё-Глимта».

«Лиллестрём»

«Канарейки» на сегодняшний день в Элитсерии находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи команды, чтобы оценить шансы «жёлто-чёрных» на успех в будущей встрече с «парнями» из Тромсё. С разницей в четыре гола «Лиллестрём» дома одержал победу над «Олесунном» в матче 11-го тура чемпионата. С минимальным счётом в позапрошлом туре «Хёугесунн» обыграл «канареек».

30 июля в матче 16-го тура чемпионата Норвегии «жёлто-чёрные» взяли верх над «Хам-Камом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тромсё» – 2.36
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Лиллестрём» – 2.85
  • Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 2.13
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Из пяти последних матчей «парни» выиграли в трёх
  • «Канарейки» из пяти крайних встреч обыграли своих соперников в четырёх.

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме и с большой долей вероятности победителя в данной паре не будет. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.40 на ничью.

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