«Урал» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Урал» – «Ростов», который состоится 08 августа 2023 года
«Урал»
Болельщики могут быть довольны «Уралом», ведь команда делает все возможное, чтобы каждый матч проводить для себя полезно. В чемпионате России коллектив набрал уже семь очков и идет среди лидеров в турнирной таблице. Теперь необходимо улучшить ситуацию в кубке страны, где в первом туре клуб не набирал баллов. В матче с «Ростовом» на своем поле у хозяев будут неплохие шансы выполнить эту задачу.
05 августа «Урал» обыграл на выезде «Оренбург» (2:0), а 29 числа на своем поле не сумел переиграть «Пари НН» (0:0).
«Ростов»
«Ростов» показывает разные и нестабильные результаты во всех турнирах, где принимает участие. После успешных поединков коллектив разгромно проиграл в последнем туре РПЛ, что очень беспокоит тренерский штаб и болельщиков. В кубке России очень важно продолжить успешный старт и сделать еще один шаг к выходу из группы. Матч с «Уралом» обещает быть интересным и сложным, если учесть поддержку соперниками на его стадионе.
05 августа «Ростов» довольно неожиданно был разгромлен «Крыльями Советов» (1:5), а 29 июля вырвал ничью с «Зенитом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.4
- Ничья – 3.35
- Победит «Ростов» – 3
Статистика
- «Ростов» выиграл лишь два поединка из пяти последних во всех турнирах
- «Урал» не знает поражений на своем поле уже пять матчей подряд
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Урала»
Прогноз
Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. «Ростов» в последнее время слабо играет на выезде, а «Урал» напротив обладает мощью при своих болельщиках. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.