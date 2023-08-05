«Урал» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Урал» – «Ростов», который состоится 08 августа 2023 года

«Урал»

Болельщики могут быть довольны «Уралом», ведь команда делает все возможное, чтобы каждый матч проводить для себя полезно. В чемпионате России коллектив набрал уже семь очков и идет среди лидеров в турнирной таблице. Теперь необходимо улучшить ситуацию в кубке страны, где в первом туре клуб не набирал баллов. В матче с «Ростовом» на своем поле у хозяев будут неплохие шансы выполнить эту задачу.

05 августа «Урал» обыграл на выезде «Оренбург» (2:0), а 29 числа на своем поле не сумел переиграть «Пари НН» (0:0).

«Ростов»

«Ростов» показывает разные и нестабильные результаты во всех турнирах, где принимает участие. После успешных поединков коллектив разгромно проиграл в последнем туре РПЛ , что очень беспокоит тренерский штаб и болельщиков. В кубке России очень важно продолжить успешный старт и сделать еще один шаг к выходу из группы. Матч с «Уралом» обещает быть интересным и сложным, если учесть поддержку соперниками на его стадионе.

05 августа «Ростов» довольно неожиданно был разгромлен «Крыльями Советов» (1:5), а 29 июля вырвал ничью с «Зенитом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.4

Ничья – 3.35

Победит «Ростов» – 3

Статистика

«Ростов» выиграл лишь два поединка из пяти последних во всех турнирах

«Урал» не знает поражений на своем поле уже пять матчей подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Урала»

Прогноз

Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. «Ростов» в последнее время слабо играет на выезде, а «Урал» напротив обладает мощью при своих болельщиках. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.