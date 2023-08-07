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«Зенит» оправдал худшие ожидания. Проиграли дома москвичам в РПЛ впервые за шесть лет

вчера, 16:15
Зенит (Санкт-Петербург)

Семак заслужил свежую критику.

Прервалась яркая серия «Зенита» без поражений

Годами ни один столичный клуб не мог обыграть «Зенит» в чемпионате в Санкт-Петербурге. «Динамо» впервые победило в РПЛ на новом стадионе соперника. До этого была лишь удачная серия пенальти в Кубке весной. Семак получал моральное превосходство в РПЛ благодаря впечатляющей серии без поражений от столичных клубов.

На выезде иногда уступали, но сохраняли чемпионскую уверенность. Тринадцать матчей подряд завершились в РПЛ домашними победами «Зенита» над москвичами. Чистое доминирование упрощало задачу Семака – выигрывать чемпионат снова и снова. Уступили «Локомотиву» Сёмина осенью 2017 года еще с тренером Манчини. Получается, вчера был исторический вечер.

Будет ли поражение переломным в отношениях Санкт-Петербурга и Москвы? Увидим в гостевых играх «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Не стоит забывать, что вчера «Зенит» сумел отыграться с 1:2. Пусть явных моментов мало – по сумме xG петербуржцы десятые в РПЛ, вчера хватило выхода Вендела, чтобы «Динамо» стало сложнее дышать. «Зенит» сильный, но поплыл.

Пока не в кризисе, но подошли к нему вплотную

Вот если Абаскаль прокатит «Зенит» в Москве на надувном банане явного поражения, то констатируем наличие кризиса. А пока в Санкт-Петербурге слишком часто кивают на перемены в составе. Защитники Родригао и Ренан, Алип и Чистяков в прошлом сезоне играли по-разному. Было очевидно, что нужна звезда. Почему не подписали опытного центрбека?

Уход Малкома, Клаудиньо и Вендела читался. Бразильцы молодые, с амбициями и желанием получить вызов в сборную. Саудовцы забрали Малкома, но «Зенит» не подготовился к замене. И это еще «Ноттингем Форест» не вывалил 15 миллионов евро за Барриоса, хотя англичане способны на щедрость. Кто будет играть вместо Вильмара? Да и форварда остро не хватает.

Защитники Эракович и Ренан рассчитывают играть в топ-5. Но в РПЛ им больно, ведь нельзя собирать «сухари» на наглости, если ты не Ловрен с Ракицким. Ветеранам помогал международный опыт и великолепный первый пас. Семак мечется от схемы к схеме, потому что старые «4-3-3» тяжело повторить. А если владеешь мячом, то некуда контратаковать в схеме «3-5-2».

Семак не умеет работать на сложных отрезках

Вчера Личка не сыграл в свой футбол, и это правильно. «5-3-2» в концовке защитили «Динамо» от поражения, а соперник подарил победу. А что оригинального предложил Семак? До старта сезона говорили, что отъезд помощника тренера Низелика еще скажется на клубе. Оливейра и Тимощук отвечают в команде за другие вещи, «Зенит» потерял крепкого аналитика.

Семак злится на арбитров, но какие к рефери вопросы? Барриоса удалили по делу, винить надо хавбека, которого подменить в опорной зоне может лишь левый латераль Сантос. Семак подходит «Зениту», одержал немало побед, но параллельно полагался на кадровое превосходство. Наставник для счастливых дней. А теперь тренеру нужно работать во время смуты.

«Зениту» пора интегрировать хавбека Коваленко. Семаку надо персонально поставить игру Эраковичу и Ренану. А еще наставник должен отпустить Вендела. Хавбек даже вчера успел недоработать в обороне, он хочет покинуть клуб. Также обузой стали «дети лимита». Сергеев, Бакаев, Чистяков и Круговой в команде, поскольку лимит мешает набрать легионеров.

У чемпионов пострадали все главные фазы игры

Когда настолько богатый клуб комплектует состав по остаточному принципу – Кассьерра вместо Азмуна, Ду Кейрос вместо Кузяева, а Мантуан вместо Малкома, то хватает точечных ошибок в защите, чтобы карточный домик развалился. Это не конец, резкий разворот к серии побед пока возможен. Но до матча с «Динамо» предполагали, что Семаку полезно проиграть.

Ничью против «Ростова» при плохой работе двух команд тренер воспринял как назойливую случайность. Но тот вялый матч, как и слабая игра в атаке с «Пари НН» до удаления у соперника соединяются в одного болотного монстра. Собака Баскервилей светится фосфором и пугает фанатов. У «Зенита» хуже стали все ключевые фазы игры, одновременно такого давно не было.

Хромает переход из обороны в атаку, он пострадал без диспетчера Вендела. Возвращение к своим воротам неслаженное без Кузяева. Позиционные атаки намного слабее без Малкома. Игра в защите хуже из-за молодости центральных защитников, травмы Родригао и ужасной формы Караваева. Но все рациональные аргументы может перевесить человеческая психология.

«Зенит» могут развалить три продажи до конца лета

Латиноамериканский «Зенит» хорош, если жизнь карнавал и всё получается. А если нет, то открывается обратная сторона. Капризы, взаимные претензии, нежелание тренироваться. Вендел, Клаудиньо и Барриос умные ребята. Понимают, что через год «Зенита» не будет в Лиге чемпионов. А если футболистам хочется больших денег, то можно уехать в дворовую лигу с Роналду и Бензема.

В РПЛ надо больше пахать и можно понизить ценность личных акций, если «Зенит» упустит титул любому сопернику. Не лучше ли уйти сейчас? И без названной тройки Семаку придется сражаться за право остаться тренером «Зенита». Чемпионы не привыкли жить тревогами. Но наступил момент, когда легко может стать намного хуже. Тогда драматичное поражение от «Динамо» будет в списке хороших игр.

А беззубая игра в атаке – 8 ударов в створ за три тура, станет обыденностью. Если забрать Клаудиньо, Вендела и Барриоса из «Зенита», то некому спасать и страховать коллег, которые часто ошибаются и не остановятся. Самое забавное, что «Зенит» предупреждали о рисках. Но в клубе до последнего отказывались верить, что будут потери и их станет сложнее компенсировать громкими трансферами.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:04
Предлагаю болельщикам Спартака заказать постер с фото нынешней таблицы чемпионата РПЛ. Мало ли как дальше чемпионат сложится. А так всегда можно будет посмотреть на постер и поднять себе настроение...
viv
viv
вчера в 21:50
Вчера Динамо подарило радость всем болельщикам нашей страны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:50
Толи ещё будет!
Автору зачет!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:45
Все,в первый раз!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:07
Автор смотрит на дело со своей колокольни. Всё пропитано его неприязнью к Зениту. Он спит и видит, когда Зенит развалится. Предположу другую версию. Зенит продаёт Малкома не только ради выгодной сделки, но и с целью создания новой линии в футбольном бизнесе. Продажа Малкома создаёт большую брешь в атаке Зенита, но его продажа по очень выгодному для Малкома контракту - привлекательный пример для других, таких же как Малком, легионеров. Ведь, Малком никогда не получил бы такого контракта через Европу. Из Европы ему светил только Зенит, куда он и перешёл. Он ничего не загубил. В Европе он достиг максимума и уже не интересовал даже китайцев и арабов. Оставалось только заняться возможностями улучшения контракта, а это Зенит, которому он пришёлся ко двору. Тогда были Еврокубки, где можно было попытаться поправить профессиональные дела, теперь и этого нет. Остались только бабки и он их получил. Хороший пример для других "малкомов", которые достигли своего игрового пика в топ-лигах и мечтают улучшить финансовую составляющую карьеру. Если Зенит сумеет наладить такую технологию, как с Малкомом, то станет привлекательным для других "малкомов", коих, не сомневаюсь, немало. Таким образом, и в отсутствие ЕК можно будет отбирать легионеров уровня Малкома. Не европейский топ, конечно, но РПЛ и с ЕК лучшего не светило. Если я прав, то последуют другие такие же трансферы. Конечно, не без сложностей для команды, но с прицелом на будущее России без Западной Европы и ЕК, в том многополярном мире, к которому она стремится.
pomor45
pomor45 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:33
Дело в том, что за рубли леги, тем более толковые, играть не будут, а платить западной валютой за варку в собственном соку просто преступно.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Может авторы не ведают о чём пишут? По крайней мере, они очень бойко и обильно прогнозируют, но никогда не объясняют причины своих несостоявшихся прогнозов. Они в этом плане сродни синоптикам.
pomor45
pomor45 ответ m42tac9ctqd6 (раскрыть)
вчера в 20:26
Почему шесть? Вот Капрал говорит, что с 2014 не побеждали в Питере, значит девять.
Serious94
Serious94 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 19:51
О каком можно говорить профессиональном клубе если они с ваших слов играть не хотят?
m42tac9ctqd6
m42tac9ctqd6
вчера в 19:40
Динамо с победой впервые за шесть лет!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:39
Есть первое поражение Зенита! Но оно не помешает ничуть стать чемпионом!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:38
Наверное,автор рассчитывал,что событие случится по его прогнозу,неизвестному нам.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:34
Можно было бы сократить число легионеров, оставить только самых топовых для интереса и для примера молодёжи. Например, как Клаудиньо. На освободившиеся места поставить воспитанников. Если в ближайшие годы Европы не видать, то можно уже и своих обкатывать. Аршавин об этом уже говорил.
pomor45
pomor45 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 19:29
Именно поэтому надо срочно переводить все контракты на рубли. Легионеров срочно продать, т.к. за рубли играть не будут. В РПЛ вариться в собственном соку можно и без них, даже лучше.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:25
А как же изречение " От тюрьмы и от сумы не зарекайся" ? Эта истина еще никем не опровергнута. Зенит колос на глиняных ногах, без опоры на массовый футбол, без своих воспитанниках, держится исключительно на варягах. Я думаю, это сооружение Газпрома рухнет уже в этом году. Мы все надеемся на это.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Может быть худшие ожидания в том, что до следующей "сенсации" придётся ждать ещё не меньше 6 лет?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:31
Тоже думаю, что в этом сезоне будет провал, не подготовились кадрово , но голыми руками их не возьмёшь, по ходу укрепятся и вновь фавориты
112910415
112910415
вчера в 18:29
посмотрим
надежность системы проверяется реакцией на неудачи
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:05
"...оправдались худшие ожидания"...Караул,проиграли москвичам впервые за шесть лет дома!!!Так в чём эти "худшие ожидания"???
Да,у кого-то с логикой неважно...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:01
Конечно,после субботы можно и так вещать. Плевать на ваши еврокубки,не они определяют футбольную жизнь в мире,тем более,что скоро все съедут намывать золотой песок в Аравию.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 17:38
А к чему этот плач Ярославны.? Вс по делу. И все в этом мире должно кончататься, в том числе и беспредел, который Газпром устроил в РПЛ
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 17:24
Если бы были сейчас еврокубки, то у Зенита был бы другой состав. И было бы совсем другое отношение к игре.

В принципе без еврокубков нет никакого смысла это смотреть. Эта рпльная чашка без них вообще ничего не стоит. Может 2дротс какому-нибудь это интересно. Санкции добили наш футбол. Раньше наши команды жили еврокубками, а теперь закрытая РПЛ скоро будет примерно на уровне медиалиги.
Serious94
Serious94
вчера в 16:53
Хорошо ,что сейчас нету Еврокубков , там бы был вообще позор.
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