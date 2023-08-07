«Зенит» оправдал худшие ожидания. Проиграли дома москвичам в РПЛ впервые за шесть лет

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вчера, 16:15

Семак заслужил свежую критику.

Прервалась яркая серия «Зенита» без поражений

Годами ни один столичный клуб не мог обыграть «Зенит» в чемпионате в Санкт-Петербурге. «Динамо» впервые победило в РПЛ на новом стадионе соперника. До этого была лишь удачная серия пенальти в Кубке весной. Семак получал моральное превосходство в РПЛ благодаря впечатляющей серии без поражений от столичных клубов.

На выезде иногда уступали, но сохраняли чемпионскую уверенность. Тринадцать матчей подряд завершились в РПЛ домашними победами «Зенита» над москвичами. Чистое доминирование упрощало задачу Семака – выигрывать чемпионат снова и снова. Уступили «Локомотиву» Сёмина осенью 2017 года еще с тренером Манчини. Получается, вчера был исторический вечер.

Будет ли поражение переломным в отношениях Санкт-Петербурга и Москвы? Увидим в гостевых играх «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Не стоит забывать, что вчера «Зенит» сумел отыграться с 1:2. Пусть явных моментов мало – по сумме xG петербуржцы десятые в РПЛ , вчера хватило выхода Вендела, чтобы «Динамо» стало сложнее дышать. «Зенит» сильный, но поплыл.

Пока не в кризисе, но подошли к нему вплотную

Вот если Абаскаль прокатит «Зенит» в Москве на надувном банане явного поражения, то констатируем наличие кризиса. А пока в Санкт-Петербурге слишком часто кивают на перемены в составе. Защитники Родригао и Ренан, Алип и Чистяков в прошлом сезоне играли по-разному. Было очевидно, что нужна звезда. Почему не подписали опытного центрбека?

Уход Малкома, Клаудиньо и Вендела читался. Бразильцы молодые, с амбициями и желанием получить вызов в сборную. Саудовцы забрали Малкома, но «Зенит» не подготовился к замене. И это еще «Ноттингем Форест» не вывалил 15 миллионов евро за Барриоса, хотя англичане способны на щедрость. Кто будет играть вместо Вильмара? Да и форварда остро не хватает.

Защитники Эракович и Ренан рассчитывают играть в топ-5. Но в РПЛ им больно, ведь нельзя собирать «сухари» на наглости, если ты не Ловрен с Ракицким. Ветеранам помогал международный опыт и великолепный первый пас. Семак мечется от схемы к схеме, потому что старые «4-3-3» тяжело повторить. А если владеешь мячом, то некуда контратаковать в схеме «3-5-2».

Семак не умеет работать на сложных отрезках

Вчера Личка не сыграл в свой футбол, и это правильно. «5-3-2» в концовке защитили «Динамо» от поражения, а соперник подарил победу. А что оригинального предложил Семак? До старта сезона говорили, что отъезд помощника тренера Низелика еще скажется на клубе. Оливейра и Тимощук отвечают в команде за другие вещи, «Зенит» потерял крепкого аналитика.

Семак злится на арбитров, но какие к рефери вопросы? Барриоса удалили по делу, винить надо хавбека, которого подменить в опорной зоне может лишь левый латераль Сантос. Семак подходит «Зениту», одержал немало побед, но параллельно полагался на кадровое превосходство. Наставник для счастливых дней. А теперь тренеру нужно работать во время смуты.

«Зениту» пора интегрировать хавбека Коваленко. Семаку надо персонально поставить игру Эраковичу и Ренану. А еще наставник должен отпустить Вендела. Хавбек даже вчера успел недоработать в обороне, он хочет покинуть клуб. Также обузой стали «дети лимита». Сергеев, Бакаев, Чистяков и Круговой в команде, поскольку лимит мешает набрать легионеров.

У чемпионов пострадали все главные фазы игры

Когда настолько богатый клуб комплектует состав по остаточному принципу – Кассьерра вместо Азмуна, Ду Кейрос вместо Кузяева, а Мантуан вместо Малкома, то хватает точечных ошибок в защите, чтобы карточный домик развалился. Это не конец, резкий разворот к серии побед пока возможен. Но до матча с «Динамо» предполагали, что Семаку полезно проиграть.

Ничью против «Ростова» при плохой работе двух команд тренер воспринял как назойливую случайность. Но тот вялый матч, как и слабая игра в атаке с «Пари НН» до удаления у соперника соединяются в одного болотного монстра. Собака Баскервилей светится фосфором и пугает фанатов. У «Зенита» хуже стали все ключевые фазы игры, одновременно такого давно не было.

Хромает переход из обороны в атаку, он пострадал без диспетчера Вендела. Возвращение к своим воротам неслаженное без Кузяева. Позиционные атаки намного слабее без Малкома. Игра в защите хуже из-за молодости центральных защитников, травмы Родригао и ужасной формы Караваева. Но все рациональные аргументы может перевесить человеческая психология.

«Зенит» могут развалить три продажи до конца лета

Латиноамериканский «Зенит» хорош, если жизнь карнавал и всё получается. А если нет, то открывается обратная сторона. Капризы, взаимные претензии, нежелание тренироваться. Вендел, Клаудиньо и Барриос умные ребята. Понимают, что через год «Зенита» не будет в Лиге чемпионов. А если футболистам хочется больших денег, то можно уехать в дворовую лигу с Роналду и Бензема.

В РПЛ надо больше пахать и можно понизить ценность личных акций, если «Зенит» упустит титул любому сопернику. Не лучше ли уйти сейчас? И без названной тройки Семаку придется сражаться за право остаться тренером «Зенита». Чемпионы не привыкли жить тревогами. Но наступил момент, когда легко может стать намного хуже. Тогда драматичное поражение от «Динамо» будет в списке хороших игр.

А беззубая игра в атаке – 8 ударов в створ за три тура, станет обыденностью. Если забрать Клаудиньо, Вендела и Барриоса из «Зенита», то некому спасать и страховать коллег, которые часто ошибаются и не остановятся. Самое забавное, что «Зенит» предупреждали о рисках. Но в клубе до последнего отказывались верить, что будут потери и их станет сложнее компенсировать громкими трансферами.