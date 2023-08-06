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В «Рубине» сделают выводы после разгромного поражения от «Спартака»

вчера, 12:39

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/2024, в котором казанцы уступили «Спартаку».

Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведём разбор с тренерским штабом: будут сделаны определённые выводы.

Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда «Рубин» побеждал в гостях у «Барселоны» со счётом 2:1. Наверное, в «Барселоне» недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации.

8 августа в рамках Кубка России «Рубин» примет «Локомотив».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:09
Проиграли сильной команде, очки надо брать с другими.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:55
Опять не получилось у тренера
adekvat
adekvat
вчера в 12:45
Еще и Локомотиву вдетят
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:45
Если нет печали зачем делать выводы?
Гость
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