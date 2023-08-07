«Арсенал» вернулся в высшую лигу. Артета забрал трофей у своего учителя

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сегодня, 10:19

Холанд провалился, а Рамсдейл остановил Родри в серии пенальти.

«Канониры» собрали игроков с характером

У вратаря «Арсенала» Рамсдейла был непростой период. После чемпионата мира у его невесты случился выкидыш. Говорим об этом, поскольку футболист сам поделился публично. Теперь уже жена игрока Джорджина снова беременная. Аарон решил порадовать её трофеем с «Арсеналом». В серии пенальти после ничьей 1:1 голкипер увидел удар Де Брюйне в перекладину и парировал выстрел Родри, героя финала Лиги чемпионов. Похоже, Рамсдейла подстегнули разговоры о подписании конкурента. Хотя травмировались Жезус и Зинченко, без них тоже нашлись люди с чемпионским характером. Неплохо смотрелся Райс, Деклан может быстро обжиться в центре поля. Хотя «Арсенал» допустил быструю контратаку «Манчестер Сити» через Фодена, которая привела к красивому удару чемпиона Европы среди молодежных команд Палмера, лондонцы не сдались. На «Уэмбли» арбитр добавил много минут ко второму тайму, и столичный клуб забил. Троссард пробил, а дальше помог рикошет. Ничья перетекла в серию пенальти, в которой «Манчестер Сити» в третий раз подряд проиграл Суперкубок Англии.

Артета добился тактической синхронности

Большие клубы словно плавают полем. У «Реала» это тактическое сплетение перемещается спокойно, со знанием дела, как ленивая черепаха, которая будет вечно выигрывать Лигу чемпионов. У «Ливерпуля» движения агрессивнее. «Арсенал» выверенный, на любом стоп-кадре без мяча увидите задумку Артеты. Заодно строгость линий доказывает, что добились синхронности действий. Вынужденная игра без Зинченко, который переходит с фланга в центр, не помешала реализовать план на игру. Правша Тимбер сыграл слева в обороне, хотя новичок из «Аякса» не Мальдини, чтобы равноценно работать двумя ногами. Но даже нехватка традиционного давления через Зинченко и не лучшая игра без центрального нападающего – Эдегор и Хаверц не закрыли функции «девятки», не мешает похвалить «Арсенал» за грамотную командную работу. Не каждый соперник выдержит давление «Манчестер Сити». И уж точно мало кто может сковать Холанда.

Эрлинг не смог ни разу пробить по воротам

Салиба прошел тест Холандом. Зинченко, давая интервью Рио Фердинанду, сравнил Вильяма с «Роллс-Ройсом», когда получил вопрос, сможет ли француз стать лучшим центральным защитником мира. Интересно было бы узнать, кого именно сам Рио считает первым прямо сейчас. Диаша или Ван Дейка? Но даже если нет одного человека, а несколько сильных на выбор, у «Арсенала» в обороне появился лидер. А рядом с Салиба приличные напарники, поэтому у «горожан» за игру всего 8 ударов и лишь 4 в створ. Тимбер может сыграть справа в ближайших матчах. Уайта можно передвинуть в центр к Салиба. Или использовать рядом с французом голландца Тимбера. В Суперкубке оборона «Арсенала» хорошо держалась. Грозный Холанд до замены на 64-й минуте коснулся мяча 13 раз, оставшись без ударов. У норвежца в прошлом сезоне тоже бывали подобные матчи, но в таких случаях всегда надо хвалить соперника, а не только ругать «Манчестер Сити». Эрлинга сложно остановить.

Артета разрушил все планы Гвардиолы на игру

«Арсеналу» неудобно работать вторым номером, но пришлось. И в этот раз не пропустили от «горожан» много, как в АПЛ весной. Понятно, что забить на сотой минуте матча без удачи сложно. Троссард после паса Сака пробил запасного голкипера «Манчестер Сити» благодаря рикошету. Но для «Арсенала» это не новый ход, а повторение старого. Были красивые голевые удары в АПЛ от Жоржиньо и других футболистов в концовках матчей прошлого сезона. «Канониры» умеют сражаться, это отличает новую команду от той, что была совсем недавно. Нужен характер, чтобы удачно исполнять пенальти. Реализовали все четыре попытки. Важно уметь переходить от схемы к схеме, Артета перебросил больше игроков в атаку после своих замен. А вот план Гвардиолы с игрой Альвареса и Холанда вместе пока не сработал. Также не показал ничего Грилиш на левом фланге. «Горожане» подумывают подписать еще одного игрока в атаку. А вот о Суперкубке думать не любят, проиграли третий раз подряд. В прошлом году Холанд промахивался, а «Ливерпуль» взял трофей. «Арсеналу» на заметку, один успех не гарантирует продолжение банкета.

Любопытно увидеть «Арсенал» в плей-офф ЛЧ

Есть состав, стиль, склонность к камбэкам и строгий тренер. Артета со свежими идеями. Когда смотрите на «Арсенал» против середняков, то видите циничный каток, который добивается своего. Сака, Эдегор и Салиба – растущие футболисты мирового уровня, за ними тянется вся команда. А если иногда нужно подстроиться под соперника, то поможет глубина скамейки и характер, который прорезался в прошлом сезоне. Удачно подписали двух чемпионов из «Манчестер Сити» Зинченко и Жезуса, они изменили коллектив изнутри. Летом добавили Тимбера, Райса и Хаверца. Подумывают о подписании Кварацхелии. Все новички могут принести пользу, лишь трансфер Хаверца пока выглядит спорно. Лучше бы Артета поискал своего Холанда, а не упрямился, как Гвардиола до перехода Эрлинга. Но у тренера Микеля свой путь. Он теперь включает победу над бывшим другом, начальником и учителем Гвардиолой.

У «Арсенала» с Артетой третий трофей после Кубка Англии и победы в Суперкубке над «Ливерпулем» тоже по пенальти. Впереди у «канониров» возвращение в Лигу чемпионов. Заслужили новые попытки порадовать публику. По рисунку игры, перестановкам и характеру у них снова серьезная команда. Причем с большими деньгами, ведь готовят новые трансферы вратаря и форварда.