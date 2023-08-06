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Вингер «Крыльев Советов» считает, что самарцы удивили «Ростов»

06 августа 2023, 11:18
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Фланговый полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов подвёл итоги вчерашнего матча.

Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.

Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Сегодня удача была на нашей стороне.

Салтыков – молодец. У него впереди большое будущее. Думаю, у него в арсенале ещё многое остаётся в запасе. Жду ли от него голевые передачи? В том числе.

Сходство Салтыкова с Пиняевым? Каждый из них по-своему хорош. Главное, чтобы приносили пользу команде.

Напомним, вчера в матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/2024 «Крылья Советов» обыграли дома «Ростов» со счётом 5:1.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
06 августа в 14:43
Удивили и удавили...
lotsman
lotsman
06 августа в 13:18
Подвела самонадеянность и пренебрежение к разбору игр соперника. Не последним шансом победы является тщательный разбор, анализ игр предстоящего соперника, каким бы он ни был, слабым, сильным, равнозначным. К любому сопернику надо подходить как к сильному и изучать его тактику.
Трезвый повар
Трезвый повар
06 августа в 12:15
После матча я пришёл к выводу что тренерский штаб Ростова особо не анализировал и не разбирал тактику и игру Крыльев. Пропустили голы после похожих, быстрых контратак
А вот тренерский штаб Крыльев судя по рассказам игроков разобрал игру Ростова по полочкам
Вещий
Вещий
06 августа в 12:07
Вот уж порадовали, так порадовали своих болельщиков Какой всё-таки у вас замечательный тренер. Какую симпатичную команду опять сварганил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 августа в 12:03
В 8-ом кони. Их удивляйте и фишке Чалову не единого шанса на пенальти! Так и громят они по привычке соперников резвясь). Соперник раскрывается, а вы, тем более потом.
er7vz8mg636m
er7vz8mg636m
06 августа в 11:53
Ещё как удивили, те похоже вообще растерялись
Гость
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