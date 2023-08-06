Вингер «Крыльев Советов» считает, что самарцы удивили «Ростов»

Фланговый полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов подвёл итоги вчерашнего матча.
Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.
Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Сегодня удача была на нашей стороне.
Салтыков – молодец. У него впереди большое будущее. Думаю, у него в арсенале ещё многое остаётся в запасе. Жду ли от него голевые передачи? В том числе.
Сходство Салтыкова с Пиняевым? Каждый из них по-своему хорош. Главное, чтобы приносили пользу команде.
Напомним, вчера в матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/2024 «Крылья Советов» обыграли дома «Ростов» со счётом 5:1.
А вот тренерский штаб Крыльев судя по рассказам игроков разобрал игру Ростова по полочкам
А вот тренерский штаб Крыльев судя по рассказам игроков разобрал игру Ростова по полочкам