Неожиданный разворот в дерби. Атаковал «Локомотив», а забивать начал ЦСКА

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вчера, 23:09

Реализация победила сложные эксперименты.

«Локомотиву» тяжело играть первым номером

За несколько минут до пенальти в ворота Лантратова пробежала мысль, что в сложной тактике Галактионова есть один минус. Если выбираешь схему «4-2-3-1», которая переходит в фазе выхода в атаку в «4-2-4», то важно самого себя не переиграть. Особенно если используешь также «3-4-3» и «4-4-2» всего за полчаса. В дерби «Локомотив» сам себя высек. Галактионов перемудрил, не подстраховал тылы. Это как сделать дорогие механические часы, но забыть добавить стрелки.

Гости громко тикали, а время ЦСКА не вышло. «Армейцы» нашли бреши в чужой защите. Латерали «Локомотива» Самошников и Тикнизян отлично атакуют. Наир вообще вышел в атаке на позиции левого вингера. Но армянская мечта «Вердера» плохо возвращается в защиту. Тикнизян допустил много ошибок без мяча в своей карьере. Также легко вспомнить позиционные ляпы Самошникова. Сегодня Илья оказался за спиной у Чалова и нарушил правила по неосторожности. Стоило отпустить Фёдора, ведь форварда ЦСКА встречал другой футболист «Локомотива».

ЦСКА опять идеально выходил в контратаки

Один фол в штрафной площади всё изменил. Атаковал «Локомотив», а забил ЦСКА . Чалов пробил с «точки» по центру. Лантратов выслушал подсказку Дзюбы и не стал реагировать по удару. Илье не повезло, голкипер поспешил. Как и Акинфеев, когда в традиционном стиле далеко выбил мяч на чужую половину. Снова есть повод хвалить форварда Чалова. Фёдор идеально пяткой скинул мяч на Гайича. Стеночки сработали дважды за пару минут, быстрые атаки двумя флангами ошарашили «Локомотив», который до этого прилично прижал ЦСКА .

Но Акинфеев отразил самый опасный удар соперника до перерыва, а Лантратову повезло меньше. Галактионов прекрасно знал, что Федотову удобнее играть вторым номером. Раз молодой тренер выбрал высокое давление, то ему стоило продумать переход из атаки в оборону. Можно поругать Карпукаса и Баринова. Хавбеки редко включались в розыгрыш мяча. Когда нет захода через центр, то смещаются акценты на фланги, что ведет к слишком высокой позиции латералей «Локомотива». Универсал Митай не поймал Гайича в ключевой второй голевой атаке. Хорошо сыграл в пас Мухин, герой второго тайма. У чилийца Давилы, которого подписывает ЦСКА , будет конкуренция.

Дзюба работал неважно, пора играть без него

Артём не набрал форму, тормозит игру «Локомотива» и делает её примитивной. Хотя молодые напарники позволяли Дзюбе ухмыляться во время освежающего перерыва в середине первого тайма, центральный нападающий «железнодорожников» просто стоял на поле. Разок не получилось подкараулить мяч после сэйва Акинфеева, но Артём не попал в створ. Форвард «Локомотива» не был удачной целью для финальных передач. А вот Пиняев, Глушенков и Тикнизян неплохо двигались в дебюте.

На старте матча тренер Федотова точно успел испугаться. Но в перестановках «Локомотива» был дух студенческого театра. Зрелого прессинга, который всегда включает работу опорников, сегодня у гостевой команды точно не было. ЦСКА потому и вышел из-под давления так легко. Разумеется, «армейцам» сильно повезло, как в Грозном, где соперник нарушал правила в своей штрафной площади. А фол Самошникова можно сравнить с нарушением Мостового в Ростове-на-Дону. Тогда у «Зенита» не было времени, чтобы забить и победить. А вот «Локомотив» имел целый тайм, чтобы компенсировать пассивность Дзюбы и перестроиться с учетом соперника.

«Армейцы» зрело провели второй тайм в дерби

Многие тренеры на словах не любят разницу в два мяча, но это кокетство. Суровая статистика показывает, что нечасто в футболе отыгрываются с 0:2 на высоком уровне в матчах приблизительно равных соперников. После экспериментов Галактионова этого не сказать, но встречались похожие команды. Хотя у ЦСКА традиционно три центральных защитника, у них впереди два инсайда и форвард Заболотный. Антон такой же тяжелый нападающий, как и Дзюба. «Армейцы» тоже любят второй номер, как и «Локомотив».

Но постоянно выдерживать давление молодым игрокам «железнодорожников» сложно. Для камбэка команде нужен был быстрый гол во втором тайме. Этого не произошло, сначала забил Мухин, хотя ЦСКА пропустил со стандарта после углового. Стало чуточку интереснее, но «Локомотив» догнала карма за Воронеж. Против «Факела» было много ошибок в обороне, но выиграли 4:1. Вот только после второго тура команда Галактионова лидировала по допущенным ударам в створ вместе с «Динамо». Лантратов много спасал, но сегодня ему не оставили шансов.

После «Рубина» и «Факела» симпатичная команда Галактионова нарвалась на более зрелого и мощного соперника. ЦСКА сегодня был самим собой, ничего нового, невероятного и оригинального, так как риск не потребовался. Но если у приличной команды есть форвард, который умеет заработать пенальти и отдать голевой пас пяткой, а опытный голкипер идеально выносит мяч вперед, то хватает двух моментов в первом тайме. «Локомотив» мог зажечь факел камбэка, если бы владел мячом последние полчаса, но вместо этого пропустили четвертый.