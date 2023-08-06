«Зенит» дома проиграл «Динамо». У Тюкавина дубль, а победный мяч забит на последних секундах

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сегодня, 21:56

Безумная концовка с удалением и обменом голами.

«Зенит» плохо атакует и обороняется

- Развязка получилась под стать первому тайму. «Зенит» устроил осаду ворот Шунина и разок преуспел, среагировал Сергеев. Казалось, что команды согласятся на ничью 2:2. Но дальше «отличился» Барриос. Вильмар проиграл Макарову позиционно и грубо двумя ногами бросился сзади в соперника. Помощник VAR грамотно среагировал, Барриос мог нанести вингеру «Динамо» травму в безрассудном подкате. Времени почти не оставалось, но «Зенит» добил Семака второй подряд ужасной концовкой. Лаксальт открылся на левом фланге и отдал пас на форварда Грулёва. «Динамо» повело 3:2. Случилась первая за 21 год гостевая виктория московского клуба над «Зенитом» в чемпионате без учета технической победы девять лет назад.

- Первый тайм был посвящен дублю Тюкавина. У петербуржцев две грубые ошибки в центре защиты. Сначала Ренан отдал передачу в ноги сопернику Нгамалё. Камерунец удачно обыграл бразильского оппонента и прострелил. Эракович замер и позволил Тюкавину открыть счет голам в матче. Вторая ошибка случилась после четкой диагонали Бальбуэны на форварда Тюкавина. Снова Ренан не справился с опекой соперника. Форвард «Динамо» круто подработал мяч пяткой и переиграл Кержакова. Не в качестве оправдания, но стоить добавить возраст защитников «Зенита». Ренану 19 лет, а Эраковичу всего 22. Опыта им заметно не хватает.

- «Зенит» играл вдесятером еще до перерыва. Бразильский полузащитник Ду Кейрос потерялся, почти не возил мяч в центре поля, не помогал команде в прессинге. Важно добавить, что Кассьерра лишь 18 раз коснулся мяча в первом тайме, а Мостовой получил небольшую травму. Нападающие «Зенита» дергались, но у тренера Семака, который из-за дисквалификации переместился на трибуны, был повод провести сразу две замены. Изменений было сразу три. У наставника «Зенита» сдали нервы, Ренана в обороне заменил Алип. Стало чуть спокойнее, поскольку «Динамо» играло без мяча, но в концовке казах не спас команду.

- Чемпионы хорошо среагировали на первый пропущенный мяч, больше владели мячом, заставили «Динамо» неважно выходить из обороны под прессингом. Конечно, если бы Захарян не потерял мяч в борьбе с Дугласом, обошлись бы без автогола Бальбуэны. Москвичи ответили на ляп «Зенита». Это уже пятая персональная ошибка игроков «Динамо», которая привела к голу в новом сезоне. Неприятная тенденция для Лички, хотя для Семака есть статистика намного хуже.

- Команда Семака продлила вялый старт сезона. Некоторые порталы ставят «Зенит» на последнее место в РПЛ по сумме xG после трех туров, но это точно ошибка. А вот 8 ударов в створ за три матча это печальная реальность. Хотя сегодня «Зенит» продлил до 50 поединков домашнюю серию с забитыми мячами в чемпионате (давно оторвались от «Ротора», который в девяностых забивал в 40 играх подряд), но куда важнее, что у чемпионов было всего 5 выстрелов в створ, невзирая на владение в 68 % времени.

«Динамо» собралось и заслужило победу

- 21-летний Тюкавин забил 20-й гол в РПЛ . Может продолжать диалог о новом контракте. У нападающего более семи десятков матчей в РПЛ . Было немало выходов на замену, сыгранных минут не всегда много. Зато опыт у Тюкавина имеется. Константин порадовал «Динамо», для нападающего успешно начался четвертый сезон во взрослом футболе. Три тура – три гола. Форвард сполна использовал ошибки коллег по поколению из «Зенита», защитников Эраковича и Ренана.

- Личка не перемудрил после перерыва, освежая игру заменами. Сазонов, Гагнидзе, Бессмертный и Грулёв пригодились. А важное удаление Барриоса заработал Макаров, он заменил Захаряна, получившего небольшую травму до перерыва. А что же «Зенит»? Нет Малкома – нет конфеток. Некому на дриблинге проходить низкий блок, и это проблема для Семака. Ничего оригинального после выхода Фернандеса и Бакаева не было. Вендел помог, хавбек круто вошел в игру, но без мяча бразилец работал хуже, чем «Динамо» воспользовалось в итоге. Хотя «Зенит» явно давил, футболисты «Динамо» не паниковали. Во втором тайме напомнили кубковую игру, когда дотерпели до пенальти.

- «Динамо» получило сатисфакцию на события девятилетней давности. Тогда москвичи вели 4:2, но обитатели «Виража» решили сорвать поединок. Было нападение на игроков «Динамо», фанаты «Зенита» выступили агрессорами. В результате петербуржцам присудили второе за два года техническое поражение в принципиальном противостоянии. Но с того дня в рамках РПЛ у «Динамо» не было ни одной гостевой победы. В Москве у «бело-голубых» время от времени случались успешные матчи против «Зенита», но лишь на 96-й минуте прервали 21-летнюю черную серию. В Санкт-Петербурге было 25 тысяч зрителей, но без ультрас чемпионы теряют важную шумовую поддержку.

- Три удара в створ Кержакова – три гола «Динамо». Минимум моментов показывает, что команду Лички заставили сыграть вторым номером. Но это предполагалось до матча. Понятно, что в гостях москвичи пока не готовы качать права и диктовать условия. Но если коллектив готов работать до конца, а ошибок на полуфлангах в обороне меньше, чем обычно, то у Шунина есть шанс трижды отразить мяч и пропустить меньше, чем Кержаков. Мог лучше сыграть Смолов, но Тюкавин забил за двоих, а Грулёв добавил от себя.

- У «Зенита» сегодня не было супергероя, а у «Динамо» был Тюкавин. Две потери в трех турах это серьезный моральный удар по петербуржцам. У чемпионов кто в лес, кто по дрова. Семак слабо контролирует команду, перестановки хаотичные, а функциональное состояние игроков плохое. Большой подарок от упрямого в этот вечер «Динамо» всему чемпионату. Москвичи и «Ростов» забрали у Семака пять пунктов. Интересное начало сезона, особенно с учетом лучшего за десять лет старта «Спартака».