Абаскаль разобрал «Рубин» по конспектам Клоппа. Треугольники на флангах привели к разгрому

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вчера, 20:56

Высокий КПД на фоне новизны и класса соперника.

Летом 2021 года «Спартак» после серебра при Доменико Тедеско с оптимизмом смотрел на предстоящий сезон – новый тренер, возвращение схемы с двумя центральными защитниками, возможность вернуть стеночки и забегания. Предвестником тяжелейшего чемпионата для «красно-белых» стал именно «Рубин» — казанцы добыли минимальную победу, автором единственного гола стал латераль Илья Самошников.

В третьем туре нынешнего розыгрыша РПЛ встретились бронзовый медалист чемпионата и команда, только-только поднявшаяся из Первой лиги. И на этот раз поединок ознаменовался громким успехом столичного коллектива – 4:1.

Не стали изобретать велосипед

Гильермо Абаскаль подобрал оптимальные сочетания для стартового состава – Тео Бонгонда смотрится намного увереннее Зиньковского, поэтому вытеснил его. Конкурентов для Соболева и Промеса не наблюдается, Мозес и Зобнин тоже застолбили место в старте. Альтернатив Хлусевичу и Денисову на флангах пока нет – поэтому они вновь вышли с первых минут.

А вот в паре центральных защитников с Русланом Литвиновым оказался уже не Алексис Дуарте, а Георгий Джикия. Это можно было объяснить ставкой на надежность центральной оси – парагваец при хорошем пасе слишком груб без мяча. Второе изменение – Кристофер Мартинс вместо Наиля Умярова. Молодой опорник часто терялся под давлением в предыдущих матчах, поэтому его заслуженно вытеснил люксембуржец.

Что касается «Рубина», Рашид Рахимов не стал что-то менять в тройке центрдефов и связке нападающих, но видоизменил состав в центре поля. В двух предыдущих турах в старте выходили Рахмоналиев, Иву и Зотов – против «Спартака» вместо Рахмоналиева с первых минут появился Апшацев.

Счёт не отражает содержание

Казанцы точно не были мальчиками для битья – слабые стороны «красно-белых» Рашид Рахимов выявил, хозяева ими активно пользовались. В первую очередь речь об оборонительных действиях крайних защитников, конкретно – Даниила Денисова.

«Рубин» активно насыщал левый фланг. Даниилу очень сложно даются единоборства – его либо быстро накрывают, либо проходят, как конус. Казанцы провели сразу несколько атак, спокойно обходя Денисова. В некоторых случаях страховать его приходилось Руслану Литвинову – в дебюте это привело к опасному удару от Фамейе в пустой угол (успели накрыть). Позднее хозяева заработали штрафной, вновь обыграв Даниила – после него случился гол с рикошетом от Даниила (пора в «Болонью») Хлусевича.

Да и были отрезки, когда «Рубин» уверенно владел инициативой – тогда хозяева тоже провели несколько опасных выпадов. Только вот атакующий потенциал «красно-белых» оказался куда выше – и после третьего гола москвичи спокойно перешли в игру от обороны.

Идеи Клоппа в российских реалиях

Одна из новых идей, которую внедряет Абаскаль, – это треугольники на флангах. Самый яркий пример – взаимодействия «Ливерпуля» между «восьмеркой», вингером и крайним защитником. Слабости Александера-Арнольда компенсировал Хендерсон, в их перемещениях активно участвовал и Мохамед Салах.

С подписанием Бонгонды у «красно-белых» появились действительно классные вингеры – и открылась возможность адаптировать идею Юргена Клоппа. На правой бровке образовался треугольник Бонгонда-Мозес-Денисов, на левом – Промес-Зобнин-Хлусевич. При этом наиболее часто мяч оказывался у первых.

Денисов раз за разом врывался в финальную треть – тогда Тео смещался на позицию латераля, ближе сдвигался Мозес. Так удавалось хотя бы частично компенсировать слабость Даниила в обороне. То же самое можно сказать о Хлусевиче, который благодаря Зобнину мог уходить выше.

И благодаря таким взаимодействиям свой первый гол за «Спартак» забил Хесус Медина – причем вторым касанием. Денисов получил мяч на фланге, Бонгонда сразу сместился ближе, открываясь под пас – но Даниил сделал подачу, на которую быстро среагировал полузащитник.

Из этой же оперы – третий гол. Медина оказался в глубине, Денисов убежал в финальную треть – Бонгонда сместился на фланг. Парагваец отправил диагональ на Хлусевича, дальше – пас на Соболева, который позже отдал Игнатову под удар.

Идея с треугольниками принесла ощутимый выхлоп – но тут сказывается и класс игроков «Рубина», и то, что Абаскаль только внедряет этот формат.

Проверка топами

Москвичи удачно объединили треугольники с прежними рычагами – на протяжении всей карьеры Абаскаля в «Спартаке» «красно-белые» часто прибегали к диагоналям на фланг Промеса. Не отказались от этого до сих пор – причем на стартовом отрезке хозяева эффективно накрывали и голландца, и Соболева.

Александра, между тем, продолжают использовать в качестве плеймейкера – он смещался в глубину (первый гол), эффективно обращался с мячом, под давлением находя адресата (третий мяч). В последнем моменте – еще и «фича» с диагональю.

При этом установки Абаскаля хорошо работали против команды, которая позволяла «Спартаку» слишком много в центре поля. Вопрос в том, как группа атаки будет смотреться против топ-клуба. Ближайшая проверка для «красно-белых» в чемпионате – «Зенит». Здесь помимо атакующих взаимодействий важно будет проследить и надежность обороны – даже аутсайдеры нащупали свободное пространство на флангах, слабость латералей под давлением, в отборе (а Рябчука еще не подписали). Петербуржцы же обладают достаточно качественным подбором исполнителей, чтобы сильно ударить по оголенному нерву.

Но пока – 3 очка в копилку, 9 баллов за 3 тура и первое место при равенстве очков с «Краснодаром».