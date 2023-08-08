ЦСКА – «Факел» Воронеж : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России ЦСКА – «Факел», который состоится 09 августа 2023 года

ЦСКА

«Армейцы» с самого начала показывали неплохой футбол, но команде не хватало везения. Теперь все стало на свои места и ЦСКА начал заслуженно добиваться результатов. В кубке России команда лидирует с тремя баллами и в случае победы над одним из неудачников старта сезона еще больше укрепит свое положение в группе кубка России. Матч с «Факелом» обещает быть интересным и подарить пришедшим зрителям массу эмоций.

5 августа ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив» (4:1), а 30 июля переиграл на выезде «Ахмат» в Грозном (2:3).

«Факел»

Команда из Воронежа забивал в каждом из официальных матчей нового сезона, но ни разу не сыграла даже вничью. «Факелу» уже начинают пророчить вылет из РПЛ и неудачу в кубке России, однако коллектив еще может все исправить. В поединке с ЦСКА на выезде будет сложно набрать баллы, поэтому даже ничью можно будет считать большим достижением для гостей и неожиданностью для экспертов.

06 августа «Факел» проиграл на выезде «Балтике» (1:2), а 30 числа крупно уступил «Локомотиву» (1:4). Оба матча прошли в рамках РПЛ

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.55

– 1.55 Ничья – 4.4

Победит «Факел» – 5.6

Статистика

«Факел» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

ЦСКА одержал шесть побед в десяти последних поединках при четырех поражениях

одержал шесть побед в десяти последних поединках при четырех поражениях «Армейцы» выиграл три из пяти последних матчей с клубом из Воронежа

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз