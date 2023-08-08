«Ахмат» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Ахмат» – «Балтика», который состоится 10 августа 2023 года

«Ахмат»

«Ахмат» после серии неудачных матчей собрался и одержал первую победу в чемпионате. Теперь коллектив будет стремится улучшить положение и в кубке России, где в первом туре также не удалось набрать очков. Хозяева могут воспользоваться неопытностью соперника и добиться первой победы на групповом этапе. Матч вынесен на отдельный день, поэтому должен собрать неплохое количество как зрителей на стадионе, так и просмотров у экранов.

6 августа «Ахмат» на выезде оказался сильнее «Сочи» (2:1), а 30 числа уступил на своем поле ЦСКА (2:3).

«Балтика»

«Балтика» достаточно быстро начала добиваться результатов в отдельных матчах, однако клубу явно не хватает стабильности. Тем не менее, в группе кубка России команда из Калининграда идет среди лидеров и постарается как минимум не проиграть в Грозном. Если «Балтике» удастся набрать очки в этой встрече, то можно будет говорить о серьезных амбициях гостей побороться за первые два места и выход в плей-офф.

06 августа «Балтика» переиграла на своем поле «Факел» (2:1), а 31 июля уступила на выезде «Спартаку». Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.15

Ничья – 3.7

Победит «Балтика» – 3.15

Статистика

«Ахмат» смог победить только в четырех матчах из десяти последних

«Балтика» уступила лишь в трех выездных встречах из десяти

Команда из Грозного оказалась сильнее «Балтики» в трех последних поединках

Прогноз