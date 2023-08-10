«Шелбурн» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Шемрок Роверс», который состоится 11 августа 2023 года

«Шелбурн»

«Шелбурн» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Шелбурн» потерпел поражение от «Богемианса» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии. В позапрошлом туре Премьер-дивизиона в гостях «красные» обыграли «бунтарей» из Корка.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Дандолком» (1:1).

«Шемрок Роверс»

После двадцати шести туров текущего сезона чемпионата Ирландии «Обручи» возглавляют турнирную таблицу. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». В 1/16 Кубка Ирландии «роверсы» уступили с минимальным счётом «Дандолку». С общим счётом 6:0 по сумме двух встреч венгерский футбольный клуб «Ференцварош» разгромил команду «Шемрок Роверс» в четвертьфинале квалификации Лиги конференций УЕФА .

6 августа со счётом 2:1 «Обручи» взяли верх над «Корк Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 3.65

Ничья – 3.30

Победит «Шемрок Роверс» – 2.10

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Ничейным исходом завершились три очные встречи команд из пяти крайних

В одной игре из пяти последних «Шелбурн» уступил своим соперникам

Из пяти крайних матчей «Шемрок» в четырёх проиграл своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.10 на победу «Шемрока Роверс». После вылета из квалификации Лиги конференций у «Обручей» будет возможность сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата.