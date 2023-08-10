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«Шелбурн» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:27
«Шелбурн» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Шемрок Роверс», который состоится 11 августа 2023 года

«Шелбурн»

«Шелбурн» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Шелбурн» потерпел поражение от «Богемианса» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии. В позапрошлом туре Премьер-дивизиона в гостях «красные» обыграли «бунтарей» из Корка.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Дандолком» (1:1).

«Шемрок Роверс»

После двадцати шести туров текущего сезона чемпионата Ирландии «Обручи» возглавляют турнирную таблицу. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». В 1/16 Кубка Ирландии «роверсы» уступили с минимальным счётом «Дандолку». С общим счётом 6:0 по сумме двух встреч венгерский футбольный клуб «Ференцварош» разгромил команду «Шемрок Роверс» в четвертьфинале квалификации Лиги конференций УЕФА.

6 августа со счётом 2:1 «Обручи» взяли верх над «Корк Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шелбурн» – 3.65
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Шемрок Роверс» – 2.10
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.90
  • Обе забьют — нет – 1.76
  • Обе забьют — да – 2.06
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • Ничейным исходом завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • В одной игре из пяти последних «Шелбурн» уступил своим соперникам
  • Из пяти крайних матчей «Шемрок» в четырёх проиграл своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.10 на победу «Шемрока Роверс». После вылета из квалификации Лиги конференций у «Обручей» будет возможность сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:22
Как ни крути, а гости в этом поединке фавориты. И как бы в последнее время хозяева не были хороши в рамках лиги, вряд ли Шелбурн сможет обыграть действующего чемпиона страны. В последний раз "красные" брали верх над "обручами" в далёком 2012 году, после чего максимум цепляет ничьи в битвах против Роверс уже на протяжении 16 очных поединков кряду. Вот и в последних домашних для себя личных встречах Шелбурн отбирал очки у Шемрока, играя в ничью с одинаковым счётом 0-0. Ставлю на то, что лучший клуб страны не уступит и в этот раз. А голов при этом будет не больше трёх, в пяти крайних турах и хозяева, и гости всего раз напару с соперниками пробивали ТБ 3,5.
Гость
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