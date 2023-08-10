«Шелбурн» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Шемрок Роверс», который состоится 11 августа 2023 года
«Шелбурн»
«Шелбурн» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Шелбурн» потерпел поражение от «Богемианса» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии. В позапрошлом туре Премьер-дивизиона в гостях «красные» обыграли «бунтарей» из Корка.
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Дандолком» (1:1).
«Шемрок Роверс»
После двадцати шести туров текущего сезона чемпионата Ирландии «Обручи» возглавляют турнирную таблицу. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». В 1/16 Кубка Ирландии «роверсы» уступили с минимальным счётом «Дандолку». С общим счётом 6:0 по сумме двух встреч венгерский футбольный клуб «Ференцварош» разгромил команду «Шемрок Роверс» в четвертьфинале квалификации Лиги конференций УЕФА.
6 августа со счётом 2:1 «Обручи» взяли верх над «Корк Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шелбурн» – 3.65
- Ничья – 3.30
- Победит «Шемрок Роверс» – 2.10
- Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.76
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- Ничейным исходом завершились три очные встречи команд из пяти крайних
- В одной игре из пяти последних «Шелбурн» уступил своим соперникам
- Из пяти крайних матчей «Шемрок» в четырёх проиграл своим оппонентам.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.10 на победу «Шемрока Роверс». После вылета из квалификации Лиги конференций у «Обручей» будет возможность сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата.