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«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:50
«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 12 августа 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в прошлом сезоне Чемпионшипа заняли второе место и вышли в Премьер-лигу. Ознакомимся с результатами недавних футбольных встреч с участием «Шеффилда Юнайтед». Шесть товарищеских встреч в межсезонье сыграли «красно-бело-чёрные». Две победы одержали в шести матчах «клинки». 29 июля с разницей в пару мячей «Юнайтед» обыграл команду «Дерби Каунти» (3:1).

Со счётом 0:3 «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Штутгарту» на прошлых выходных.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в турнирной таблице АПЛ по итогам прошлого сезона заняли одиннадцатое место. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей «орлов» за последнее время. В трёх матчах из семи товарищеских встреч «Кристал Пэлас» обыграл своих оппонентов. «Севилья» смогла обыграть «стекольщиков» только после серии пенальти. В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Голом за «орлов» отметился полузащитник Эберечи Эзе.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «орлы» взяли верх над французским клубом «Лион».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шеффилд Юнайтед» – 3.05
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Кристал Пэлас» – 2.43
  • Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.70
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.93
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

  • Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • «Клинки» в пяти последних матчах выиграли в одной встрече
  • За аналогичный период «орлы» взяли верх над своими оппонентами в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход будущей встречи наиболее вероятен, если довериться статистике личных встреч команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк шеффилд
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