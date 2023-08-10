«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 12 августа 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в прошлом сезоне Чемпионшипа заняли второе место и вышли в Премьер-лигу. Ознакомимся с результатами недавних футбольных встреч с участием «Шеффилда Юнайтед». Шесть товарищеских встреч в межсезонье сыграли «красно-бело-чёрные». Две победы одержали в шести матчах «клинки». 29 июля с разницей в пару мячей «Юнайтед» обыграл команду «Дерби Каунти» (3:1).

Со счётом 0:3 «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Штутгарту» на прошлых выходных.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в турнирной таблице АПЛ по итогам прошлого сезона заняли одиннадцатое место. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей «орлов» за последнее время. В трёх матчах из семи товарищеских встреч «Кристал Пэлас» обыграл своих оппонентов. «Севилья» смогла обыграть «стекольщиков» только после серии пенальти. В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Голом за «орлов» отметился полузащитник Эберечи Эзе.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «орлы» взяли верх над французским клубом «Лион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 3.05

Ничья – 3.30

Победит «Кристал Пэлас» – 2.43

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

«Клинки» в пяти последних матчах выиграли в одной встрече

За аналогичный период «орлы» взяли верх над своими оппонентами в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход будущей встречи наиболее вероятен, если довериться статистике личных встреч команд.