«Сельта» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Осасуна», который состоится 13 августа 2023 года

«Сельта»

«Кельты» по итогам прошлого сезона Ла Лиги заняли тринадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «небесных» за последнее время. В трёх крайних очных встречах «Сельта» выиграла своих соперников. С минимальным счётом «Сельта» взяла верх над французским футбольным клубом «Лион». С таким же счётом 1:0 «кельты» обыграли немецкую команду «Вольфсбург».

8 августа со счётом 3:0 «небесные» одержали победу над «Компостелой».

«Осасуна»

«Красные» в Примере по итогам прошлого сезона заняли седьмое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Осасуны», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «кельтами». В межсезонье команда из Памплоны провела целый ряд товарищеских встреч. С разницей в пару мячей «Осасуна» выиграла у команды «Реал Сосьедад» (3:1). С минимальным счётом «красные» взяли верх над французским «Бордо». «Тулуза» и «Алавес» с разницей в один мяч одолели «Осасуну».

4 августа со счётом 2:1 «красные» одержали победу над «Бургосом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.15

Ничья – 3.25

Победит «Осасуна» – 3.70

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личные встречи команд из пяти последних

В одной игре из пяти крайних «Сельта» уступила своему оппоненту

За аналогичный период «Осасуна» проиграла в двух матчах.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.59.