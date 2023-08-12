«Ренн» – «Мец» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» – «Мец», который состоится 13 августа 2023 года

«Ренн»

«Ренн» является достаточно стабильной командой во Франции, однако коллектив часто может впадать в серию неудач. Это не позволило клубу отобраться хотя бы в квалификацию Лиги Чемпионов, и он начнет свой путь в Лиге Европы. В матче с очередной раз вернувшимся в Лигу 1 «Мецом», хозяева выглядят большими фаворитами и с большой вероятностью, только они сами себе могут создать проблемы в этой встрече.

5 августа «Ренн» проиграл товарищеский матч «Вулверхэмтону» (1:3), а второго числа разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).

«Мец»

«Мец» считается в своей стране «командой-лифтом», ведь очень часто «барражирует» между двумя дивизионами. В этом футбольном году коллектив намерен закрепиться в Лиге 1 будет бороться за каждое очков с первого тура. Шансов в игре с «Ренном» у гостей откровенно мало, но в случае ошибок соперника, футболисты постараются ими воспользоваться и добыть преимущество для себя.

5 августа «Мец» обыграл в товарищеской встрече «Херенвен» (1:0), а 29 июля сыграл вничью с «Амьен» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.45

Ничья – 4.7

Победит «Мец» – 7

Статистика

«Ренн» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мец» не проигрывает уже 14 поединков подряд во всех турнирах

«Ренн» выиграл пять последних поединков с «Мецом»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Хозяева будут иметь преимущество, но вряд ли смогут забить слишком много. Прогнозируем победу «Ренна» над своим соперником в 1-2 забитых мяча.