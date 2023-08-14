«Палмейрас» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Палмейрас» – «Крузейро», который состоится 15 августа 2023 года

«Палмейрас»

На сегодняшний день «поросята» занимают пятое место в чемпионате Бразилии. Ознакомимся с недавними матчами с участием «зелёно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Крузейро». С разницей в три гола в рамках матча 17-го тура Серии A «Палмейрас» взял верх в гостях над командой «Америка Минейро». С минимальным счётом «поросята» обыграли «Атлетико Минейро» в рамках первого матча 1/8 плей-офф Кубка Либертадорес. В матче прошлого тура чемпионата со счётом 1:2 «зелёно-белые» уступили на выезде «Флуминенсе».

10 августа в ответной игре с «Атлетико Минейро» на своём поле «Палмейрас» разошёлся миром (0:0). «Поросята» прошли в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

«Крузейро»

«Лисы» в турнирной таблице Серии A находятся на двенадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Крузейро» за последнее время. Четыре матча к ряду «синие» не выигрывают у своих соперников. «Нулёвку» раскатали «лисы» с «Коритибой» в рамках матча 15-го тура чемпионата Бразилии. С минимальным счётом «Гояс» взял верх над «Крузейро» на их поле. Со счётом 3:3 «синие» сыграли вничью с «Атлетико Паранаэнсе». Дублем за «лисов» отличился нападающий Артур Гомес.

7 августа дома разошлись миром «Крузейро» с командой «Ботафого» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 1.61

Ничья – 3.95

Победит «Крузейро» – 5.60

Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 2.62

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти «поросята» выиграли своих соперников

За тот же период «лисы» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на победу «Палмейраса». В трёх крайних очных встречах к ряду «поросята» обыгрывают «лисов». Предстоящий футбольный поединок не станет исключением.