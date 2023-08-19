«Краснодар» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» – «Локомотив», который состоится 19 августа 2023 года

«Краснодар»

Подопечные Владимира Ивича на сегодняшний день выиграли во всех четырёх турах нового сезона РПЛ . Команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В рамках матча 3-го тура «быки» выиграли у команды «Нижний Новгород» на своём поле (1:0). В один мяч «Краснодар» на выезде проиграл в матче групповой стадии Кубка России московскому «Динамо». На четыре гола от «динамиков» краснодарская команда ответила тремя забитыми мячами.

На прошлых выходных со счётом 2:0 в гостях «чёрно-зелёные» взяли верх над «Оренбургом».

«Локомотив»

«Паровозы» в турнирной таблице Премьер-лиги после первых четырёх туров занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Локо» за последнее время. 5 августа «армейцы» одержали победу над «железнодорожниками» с большим счётом (4:1). В Казани с минимальным счётом «красно-зелёные» обыграли местных «татар» в рамках матча 2-го тура групповой стадии Кубка России.

Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура чемпионата с «крылышками» из Самары.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.97

Ничья – 3.80

Победит «Локомотив» – 3.85

Победит «Краснодар» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

Из пяти личных матчей команд три завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за встречу

Три победы одержали «паровозы» в пяти последних матчах

За такой же период «быки» выиграли своих оппонентов также в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80. Несмотря на то, что котировки букмекеров указывают на преимущество краснодарской команды в предстоящем матче, мы бы не спешили с выводами. Списывать «железнодорожников» со счетов рано. Когда-то «чёрно-зелёные» должны потерять очки. Возможно, будущая игра с «Локо» будет первой в новом сезоне, когда «Краснодар» не выиграет. У гостей не получится взять верх над «быками», но «Локомотив» и не проиграет своему оппоненту.