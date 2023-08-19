«Краснодар» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» – «Локомотив», который состоится 19 августа 2023 года
«Краснодар»
Подопечные Владимира Ивича на сегодняшний день выиграли во всех четырёх турах нового сезона РПЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В рамках матча 3-го тура «быки» выиграли у команды «Нижний Новгород» на своём поле (1:0). В один мяч «Краснодар» на выезде проиграл в матче групповой стадии Кубка России московскому «Динамо». На четыре гола от «динамиков» краснодарская команда ответила тремя забитыми мячами.
На прошлых выходных со счётом 2:0 в гостях «чёрно-зелёные» взяли верх над «Оренбургом».
«Локомотив»
«Паровозы» в турнирной таблице Премьер-лиги после первых четырёх туров занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Локо» за последнее время. 5 августа «армейцы» одержали победу над «железнодорожниками» с большим счётом (4:1). В Казани с минимальным счётом «красно-зелёные» обыграли местных «татар» в рамках матча 2-го тура групповой стадии Кубка России.
Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура чемпионата с «крылышками» из Самары.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.97
- Ничья – 3.80
- Победит «Локомотив» – 3.85
- Победит «Краснодар» с форой -1.5 – 3.45
- Обе забьют — нет – 2.38
- Обе забьют — да – 1.64
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28
Статистика
- Из пяти личных матчей команд три завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за встречу
- Три победы одержали «паровозы» в пяти последних матчах
- За такой же период «быки» выиграли своих оппонентов также в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80. Несмотря на то, что котировки букмекеров указывают на преимущество краснодарской команды в предстоящем матче, мы бы не спешили с выводами. Списывать «железнодорожников» со счетов рано. Когда-то «чёрно-зелёные» должны потерять очки. Возможно, будущая игра с «Локо» будет первой в новом сезоне, когда «Краснодар» не выиграет. У гостей не получится взять верх над «быками», но «Локомотив» и не проиграет своему оппоненту.