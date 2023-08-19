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«Сочи» – «Ростов» Ростов-на-Дону: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:08
«Сочи» – «Ростов» Ростов-на-Дону: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Сочи» – «Ростов», который состоится 19 августа 2023 года

«Сочи»

Четыре матча подряд «Сочи» проигрывает своим оппонентам. Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «синие» на текущий момент. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Сочи», чтобы спрогнозировать возможный исход игры с «Ростовом». С разницей в один мяч сочинская команда проиграла дома «Ахмату» (1:2). «Оренбург» на своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, взял верх над «Сочи» в матче групповой стадии Кубка России.

13 августа Сочинский футбольный клуб со счётом 1:3 проиграл в гостях «армейцам».

«Ростов»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в Премьер-лиге находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Ростова». С разницей в четыре гола «Крылья Советов» одержали на своём поле победу над командой из Ростова-на-Дону. С минимальным счётом «Ростов» уступил екатеринбургским «шмелям» в рамках матча второго тура групповой стадии Кубка России.

На прошлых выходных «жёлто-синие» со счётом 3:0 одолели «рубиновых» из Казани.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сочи» – 2.40
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Ростов» – 3.00
  • Победит «Сочи» с форой -1.5 – 4.55
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Одну победу одержали «синие» в пяти последних футбольных поединках
  • За аналогичный период «Ростов» обыграл своих соперников в двух матчах.

Прогноз

На своём поле «синие» обычно выигрывали у «Ростова». Возможно, предстоящая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает на победу «Сочи» коэффициент 2.40.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк сочи
Все комментарии
idres
idres
сегодня в 17:12
Считаю данный поединок пятого тура РПЛ - матчем на три исхода, в котором просто невозможно выделить фаворита. Поэтому, как по мне, куда резоннее поверить в обмен точными ударами на стадионе "Фишт". Хозяева на старте сезона забивают в среднем ровно гол за игру, гости - больше одного. Пропускают оба коллектива почти по два раза за матч. Как минимум одно взятие ворот в данном поединке могут сообразить и Сочи, и Ростов. Ждём яркого интересного футбола и как минимум по одному голу с каждой стороны. Прогноз - Обе забьют
Гость
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