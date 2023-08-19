«Сочи» – «Ростов» Ростов-на-Дону: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1692454124

сегодня, 17:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Сочи» – «Ростов», который состоится 19 августа 2023 года

«Сочи»

Четыре матча подряд «Сочи» проигрывает своим оппонентам. Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «синие» на текущий момент. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Сочи», чтобы спрогнозировать возможный исход игры с «Ростовом». С разницей в один мяч сочинская команда проиграла дома «Ахмату» (1:2). «Оренбург» на своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, взял верх над «Сочи» в матче групповой стадии Кубка России.

13 августа Сочинский футбольный клуб со счётом 1:3 проиграл в гостях «армейцам».

«Ростов»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в Премьер-лиге находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Ростова». С разницей в четыре гола «Крылья Советов» одержали на своём поле победу над командой из Ростова-на-Дону. С минимальным счётом «Ростов» уступил екатеринбургским «шмелям» в рамках матча второго тура групповой стадии Кубка России.

На прошлых выходных «жёлто-синие» со счётом 3:0 одолели «рубиновых» из Казани.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 2.40

Ничья – 3.45

Победит «Ростов» – 3.00

Победит «Сочи» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Одну победу одержали «синие» в пяти последних футбольных поединках

За аналогичный период «Ростов» обыграл своих соперников в двух матчах.

Прогноз

На своём поле «синие» обычно выигрывали у «Ростова». Возможно, предстоящая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает на победу «Сочи» коэффициент 2.40.