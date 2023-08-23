«Тобол» – «Виктория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Тобол» – «Виктория», который состоится 24 августа 2023 года

«Тобол»

Команда из Костаная занимает на текущий момент шестое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «жёлто-зелёных» за последнее время. С разницей в один мяч в позапрошлом туре Премьер-лиги «комбайнёры» уступили «Кайрату» из Алма-Аты. В полуфинале квалификации Лиги конференций «Тобол» до встречи с чешским клубом «Виктория» выбил ирландскую команду «Дерри Сити».

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась гостевая игра с «Актобе».

«Виктория»

«Виктория» из города Пльзень после первых пяти туров нового сезона Первой лиги Чехии находится на третьей строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи «красно-синих», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Тоболом». С разницей в три гола на выезде «Викторка» разгромила команду «Ческе-Будеёвице» (5:2). С общим счётом 6:0 по сумме двух встреч «Виктория» выиграла у мальтийского клуба «Гзира» в 1/2 плей-офф квалификации Лиги конференций.

20 августа в матче прошлого тура чемпионата Чехии со счётом 2:1 «красно-синие» дома обыграли оломоуцкую «Сигму».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тобол» – 4.20

Ничья – 3.60

Победит «Виктория» – 1.84

Победит «Виктория» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Шесть матчей подряд длится выигрышная серия «Виктории»

Только в одном матче «Тобол» одержал победу

Четыре матча с участием «комбайнёров» из пяти завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Костанайская команда на своём поле не отличается высокой результативностью. «Виктория» также будет осторожничать и сыграет в оборонительный футбол. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.88.