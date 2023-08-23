«Струга» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Струга» – «Брейдаблик», который состоится 24 августа 2023 года

«Струга»

В прошлом сезоне «Струга» стала чемпионом Северной Македонии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Новый сезон Первой лиги «красно-белые» начали с победы над «Гостиваром» (2:0). С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Струга» выиграла у люксембургской команды «Эсперанж» в 1/2 квалификации Лиги конференций УЕФА .

21 августа в матче 3-го тура Первой лиги Северной Македонии «красно-белые» дома уступили «Брере».

«Брейдаблик»

«Зелёные» на данный момент в чемпионате Исландии занимают третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брейдаблика». В матче позапрошлого тура Лучшего дивизиона «зелёные» в гостях раскатали ничью с командой «Акурейри» (1:1). В полуфинале квалификации Лиги Европы с общим счётом 3:6 по сумме двух встреч «Брейдаблик» проиграл боснийскому клубу «Зриньски».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «зелёные» взяли верх над «Кеблавиком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Струга» – 2.36

Ничья – 3.35

Победит «Брейдаблик» – 3.00

Победит «Струга» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Три победы одержали «красно-белые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Брейдаблик» выиграл у своих оппонентов в двух встречах

Четыре матча с участием «Струги» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 голов за матч.