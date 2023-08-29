Замена Де Брюйне и форвард для «Милана». Задачи на дедлайн

1693304963

сегодня, 13:29

Не все топовые клубы закрыли трансферные вопросы.

Трансферное окно вот-вот закроется, но не всем топ-клубам хватило лета для решения задач по комплектованию состава. Давайте посмотрим, какие вопросы еще нужно успеть решить ведущим английским и европейским клубам.

«Манчестер Сити»

Единственная реальная проблема, которую предстоит решить «Сити», это поиск центрального полузащитника. Но вопрос опциональный. «Горожанам» нужна потенциальная замена травмированному Кевину Де Брюйне. Ушедшие Гюндоган, Ляпорт и Марез были точечно заменены на Ковачича, Гвардиола и Доку. Так что основные трансферные вопросы закрыты. А вот отсутствие Де Брюйне до февраля вызывает беспокойство. «Сити» поэтому проявлял интерес к Лукасу Пакете из «Вест Хэма», а также к Матеусу Нуньесу из «Вулверхэмптона», но последний отказался его отпускать за 47 миллионов фунтов. Вряд ли «Манчестер» будет надрываться, чтобы кого-то купить, но если вариант подвернется – не откажется.

«Арсенал»

«Канониры» довольно быстро расправились с трансферными задачами, чтобы не оставлять на нервные последние дни решение вопросов. Так что любые приобретения могут быть связаны лишь с возможным уходом кого-то – есть приличная группа футболистов, с которыми лондонцы готовы расстаться. «Арсенал» может рассмотреть удачный вариант замены новичка Тимбера, который из-за травмы колена выбыл надолго. Но тут как и в случае с Де Брюйне – при удачном стечении обстоятельств.

«Манчестер Юнайтед»

При желании можно аргументировать поиск полузащитника, нападающего и левого защитника для МЮ . Однако закрыть все желаемые позиции клуб не сможет, поскольку вынужден осторожно тратить деньги – из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Так что свободно распоряжаться средствами даже при их наличии «Юнайтед» сейчас не может. Тем не менее проблемные вопросы прорабатываются. Есть интерес к Софьяну Амрабату из «Фиорентины», если говорить о полузащите. Но приоритетом стал левый защитник, потому что травмы получили Шоу и Маласия. Рассматриваются кандидатуры Алонсо, Кукурельи и Регилона. Все зависит от финансов.

«Ньюкасл»

Многие ожидали, что разбогатевший «Ньюкасл» летом устроит массовую закупку. Но финансовый фэйр-плей быстро охлаждает пыл. Поэтому «сороки» действовали осторожно и не слишком агрессивно, успев все вопросы закрыть заранее. Появления в команде Тонали, Барнса, Ливраменто и Холла оказалось достаточно. Если никто не получит неожиданно тяжелой травмы, то выходить на рынок «Ньюкасл» не станет.

«Ливерпуль»

А вот у кого будет горячая концовка лета и начало сентября. «Красным» больше остальных этим летом досталось от активности клубов из Саудовской Аравии. И потери не удается восстановить. Ближайшей задачей «Ливерпуля» станет отражение очередной атаки от саудовских клубов, пытающихся заполучить Мохамеда Салаха. Египтянин, по слухам, готов уйти, но «красные» отчаянно в него вцепились. А у них еще и предыдущие потери не закрыты, уход того же Фабиньо. Причем «Ливерпуль» пытался, но Кайседо и Лавия были у них уведены из-под носа. Так что до последнего «красные» будут искать полузащитников. И тут возможны интересные новости на флажке трансферного окна. СМИ ждут либо Гравенберка из «Баварии», либо Дукуре из «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» уже потратили большую часть средств, вырученных от продажи Харри Кейна в «Баварию». Однако нельзя исключать, что перед закрытием трансферного рынка кто-то еще появится, учитывая склонность Дэниэла Леви к такого рода сделкам. В частности, «шпоры» могут найти еще одного игрока в атаку. Поговаривают, что им станет Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест». Нужен команде и центральный защитник, но только при наличии удачного варианта по цене и качеству. Также «шпорам» приписывают интерес к Галлахеру из «Челси».

«Челси»

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино подтвердил, что клуб заинтересован в еще одном атакующем игроке. Связывают «Челси» все с тем же Бреннаном Джонсоном. Но не стоит исключать вообще никаких неожиданных сценариев, когда мы говорим о «Челси». Этот клуб потратил за одно трансферное окно более 350 миллионов фунтов – это больше, чем любая другая команда в истории. От таких ребят можно ждать чего угодно.

«Барселона»

Главная потребность каталонцев – правый защитник. Там могут играть Кунде и Рональд Араухо, однако команде нужен профильный исполнитель на этой позиции. Им может стать Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Переговоры ведутся и осложняются сложным финансовым положением каталонцев. Хотя аренда вполне возможна. Также Хави был бы не против игрока в линию атаки. Но это уже из разряда мечтаний.

«Атлетико»

И главный тренер, и директор клуба дали четко понять, кто им нужен: опорный полузащитник. Эта потребность стала еще более насущной после травмы капитана Коке. По сути, талантливый юноша Пабло Барриос остался единственным классическим исполнителем на этой позиции. Хотя там может сыграть и Де Пауль. Так что «Атлетико» срочно нужен опорник. Ходили слухи об интересе к Верратти, Хейбьергу, Амрабату и Субименди. Но мадридцы ограничены в финансах.

«Реал»

В Мадриде исключили новые подписания, несмотря на травмы Куртуа и Эдера, а также неудачу с подписанием Мбаппе из ПСЖ . «Реал» провел активно на рынке первую часть лета. Хотя ему не помешал бы еще один нападающий. Ведь даже игровой номер «9» остался вакантным. Кто-то скажет, что тяжелая травма Эдера оголяет и центр защиты, но, кажется, клуб готов обойтись Алабой, Начо и Рюдигером. А вот нужда в бомбардире может обостриться к зимнему трансферному окну.

«Бавария»

Обычно мюнхенцы очень сдержаны в своих тратах и обновлении состава. Этим летом они были активны. Главным образом, в борьбе за Кейна. Также пришлось решать вопрос по позиции вратаря, пока Нойер не восстановился. Томас Тухель еще просил опорного полузащитника, поскольку считает, что Киммих не очень подходит для этой позиции. Однако вряд ли «Бавария» станет еще кого-то подписывать после больших трат на Кейна.

ПСЖ

Парижские усилия в конце трансферного окна вызывают вопросы. Кажется, что клубу нужен был креативный полузащитник. Однако попытки подписать Бернарду Силву и Вейгу не увенчались успехом. И ПСЖ будто перестал «копать» в этом направлении. Зато отчаянно пытается до закрытия окна подписать еще одного нападающего, ведя переговоры по Барколя из «Лиона» и Коло Муани из «Айнтрахта». Странная активность, если учесть, что у парижан в нападении есть Мбаппе, Дембеле, Рамуш, Асенсио, Ли Кан Ин, Экитике.

«Милан»