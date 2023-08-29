Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 22:16

Защитник «Челси» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, МЮ достиг принципиального соглашения с игроком о личных условиях контракта.

Манкунианцы в данный момент не будут вести переговоры о трансфере какого-либо другого левого защитника, поскольку хотят как можно скорее заключить сделку с переходом футболиста лондонской команды.