Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, МЮ достиг принципиального соглашения с игроком о личных условиях контракта.
Манкунианцы в данный момент не будут вести переговоры о трансфере какого-либо другого левого защитника, поскольку хотят как можно скорее заключить сделку с переходом футболиста лондонской команды.
Брали испанца только потому, что Чиллуэл травматичный. Ну и под Тухеля брали, который нагружал латералей и играл в 3 цз, а Кукурелья может и там сыграть.
Когда игроки атаки вернутся с лазарета Почеттино скорее всего перейдет на свою любимую 4-2-3-1.
А Чиллуэла будет подменять Матсэн.
Эта ситуация напоминает переход Жиркова, который на фоне Коула выглядел слабо.
Крайки всегда были штучным товаром. Кукурелья добротный игрок, но если он не хочет сидеть нужно отдавать в аренду, а потом и продавать.
Брали испанца только потому, что Чиллуэл травматичный. Ну и под Тухеля брали, который нагружал латералей и играл в 3 цз, а Кукурелья может и там сыграть.
Когда игроки атаки вернутся с лазарета Почеттино скорее всего перейдет на свою любимую 4-2-3-1.
А Чиллуэла будет подменять Матсэн.
Эта ситуация напоминает переход Жиркова, который на фоне Коула выглядел слабо.
Крайки всегда были штучным товаром. Кукурелья добротный игрок, но если он не хочет сидеть нужно отдавать в аренду, а потом и продавать.