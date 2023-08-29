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Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:16

Защитник «Челси» Марк Кукурелья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, МЮ достиг принципиального соглашения с игроком о личных условиях контракта.

Манкунианцы в данный момент не будут вести переговоры о трансфере какого-либо другого левого защитника, поскольку хотят как можно скорее заключить сделку с переходом футболиста лондонской команды.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:09
ЭТХ вновь шлак собирает: отдайте что-нибудь ненужное, а нам сгодится! Маунта было недостаточно, чтобы понять, что подсовывают вторсырьё! Может ещё и Регилона притащит, который не прижился в ТТХ? С таким подходом МЮ снова ничего не светит!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:42
МЮ уговорит кого угодно.
Ron09
Ron09
сегодня в 05:22, ред.
Мю думает что он бельгиец Феллайни поэтому хочет повторить трансфер 10 летней давности
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:52
Вот вам и Ку-ку.. Хе..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:23
протон
протон
вчера в 23:09
Кукурелья просто не выдерживает конкуренцию с Чиллуэлом. У него нет никаких шансов выбить Бена из основы, потому что он банально слабее.
Брали испанца только потому, что Чиллуэл травматичный. Ну и под Тухеля брали, который нагружал латералей и играл в 3 цз, а Кукурелья может и там сыграть.
Когда игроки атаки вернутся с лазарета Почеттино скорее всего перейдет на свою любимую 4-2-3-1.
А Чиллуэла будет подменять Матсэн.
Эта ситуация напоминает переход Жиркова, который на фоне Коула выглядел слабо.
Крайки всегда были штучным товаром. Кукурелья добротный игрок, но если он не хочет сидеть нужно отдавать в аренду, а потом и продавать.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:48
Ну всё, пошёл по рукам.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:42
У Почеттино он играть не будет все равно, безголовый испанец словно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:25
Отпускают,можно и перейти ,поиграть за МЮ.
Гость
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