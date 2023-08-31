«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Борусия» Дортмунд – «Хайденхайм», который состоится 1 сентября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» в турнирной таблице чемпионата Германии по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняли второе место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием дортмундской команды за последнее время. 12 августа с большим счётом «Боруссия» на выезде взяла верх над командой «Шотт» из Майнца в 1/32 Кубка Германии (6:1). С минимальным счётом «чёрно-жёлтые» обыграли «козлов» из Кёльна в рамках матча 1-го тура нового сезона Бундеслиги.

На прошлых выходных в Бохуме со счётом 1:1 «Боруссия» разошлась миром с местными «невыбиваемыми».

«Хайденхайм»

«Красно-синие» в сезоне 2022/2023 Второй Бундеслиги заняли первое место и заслужили право играть в высшем футбольном дивизионе чемпионата Германии. Ознакомимся с результатами недавних матчей команды из Хайденхайма. С разгромным счётом «красно-синие» выиграли у «Ростока» в рамках матча 1/32 Кубка Германии (8:0). В игре первого тура нового сезона чемпионата Германии «Хайденхайм» на выезде проиграл в сухую «волкам» из Вольфсбурга (0:2).

26 августа, ведя в счёте в два гола, «красно-синие» дома проиграли «Хоффенхайму» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.24

Ничья – 7.00

Победит «Хайденхайм» – 11.00

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.63

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.92

Статистика

Две победы одержал «Хайденхайм» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Боруссия» выиграла в трёх встречах

В пяти крайних матчах «чёрно-жёлтые» за игру не пропускали больше одного гола.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на победу команды «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола. На своём поле «чёрно-жёлтые» с разницей в пару голов обыграют новичка Бундеслиги.