«Байер» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Дармштадт 98», который состоится 2 сентября 2023 года

«Байер»

Команда из Леверкузена по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняла шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «фармацевтов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лилиями» из Дармштадта. Пять матчей к ряду длится выигрышная серия «Байера». С разгромным счётом «львы» одержали победу над командой «Тевтония» в 1/32 Кубка Германии (8:0). В матче 1-го тура Бундеслиги «фармацевты» с разницей в один гол обыграли «красных быков» из Лейпцига (3:2).

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Байер» взял верх над мёнхенгладбахской «Боруссией» на их поле.

«Дармштадт 98»

«Лилии» в сезоне 2022/2023 Второй Бундеслиги заняли второе место и заслужили право играть в высшем футбольном дивизионе чемпионата Германии. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Дармштадта 98» за последнее время. Четыре игры подряд «лилии» проигрывают своим соперникам. В сухую, пропустив три гола, «Дармштадт 98» проиграл «Хомбургу» в 1/32 Кубка Германии. С минимальным счётом «Айнтрахт» в матче первого тура взял верх над «лилиями».

26 августа со счётом 1:4 «Дармштадт 98» дома уступил берлинскому «Униону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.23

Ничья – 7.00

Победит «Дармштадт 98» – 12.00

Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.61

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.73

Статистика

Из четырёх очных встреч только в одной «лилии» одержали победу над «фармацевтами»

В трёх матчах из десяти «Байер» уступил своим оппонентам

За аналогичный период «Дармштадт 98» проиграл в семи встречах.

Прогноз

«Львы» смогли забить в гостях три гола «жеребятам». Выиграть дома с разницей в пару мячей у «лилий» вполне по силам «фармацевтам». Компания Pinnacle предлагает на победу «Байера» с форой -1.5 гола коэффициент 1.61.