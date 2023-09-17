«Гранада» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примеры чемпионата Испании «Гранада» – «Жирона», который состоится 18 сентября 2023 года

«Гранада»

«Насриды» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают восемнадцатое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Граны», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «Жироной». В сухую, пропустив пару мячей, «Гранада» проиграла дома мадридским «пчёлам». С разницей в один мяч «Насриды» взяли верх над «Мальоркой» в рамках матча 3-го тура Ла Лиги.

2 сентября со счётом 3:5 «Граны» уступили команде «Реал Сосьедад».

«Жирона»

«Жирондинцы» после четырёх туров текущего сезона Примеры находятся на четвёртой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «бело-красных» за последнее время. Забив три мяча, в сухую «Жирона» обыграла дома команду «Хетафе». Дублем отличился уругвайский нападающий «жирондинцев» Кристиан Стуани. С разницей в один мяч «бело-красные» на выезде взяли верх над «севильцами» (2:1).

В матче 4-го тура с минимальным счётом «Жирона» одержала победу над «Лас-Пальмасом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 2.80

Ничья – 3.45

Победит «Жирона» – 2.55

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Четыре победы одержали «жирондинцы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Гранада» выиграла только в одной встрече

Три матча с участием «Жироны» из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

При определённом раскладе «жирондинцы» могут существенно подняться в турнирной таблице после пятого тура. Такую возможность «бело-красные» не упустят. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Жироны».