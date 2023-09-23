«Брайтон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Борнмут», который состоится 24 сентября 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают пятое место на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брайтона». С разницей в пару голов «Альбион» выиграл дома у «сорок» из Ньюкасла. Хет-трик на свой счёт в матче записал восемнадцатилетний ирландский нападающий Эван Фергюсон. В игре прошлого тура чемпионата Англии «чайки» взяли верх над «красными дьяволами» на их поле (3:1).

21 сентября со счётом 2:3 «Альбион» уступил дома греческому АЕКу в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Борнмут»

«Вишни» в АПЛ на сегодняшний день находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Борнмута» за последнее время. В один гол «Боском» выиграл у «Суонси» в 1/32 Кубка английской лиги. В позапрошлом туре чемпионата Англии «чёрно-красные» разошлись миром с «пчёлами» из Брентфорда (2:2).

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «вишни» в домашнем матче с лондонским «Челси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.41

Ничья – 5.60

Победит «Борнмут» – 6.60

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.99

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.97

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «чайки» в пяти крайних футбольных поединках

За такой же период «вишни» выиграли в одной встрече.

Прогноз

По-спортивному злые после поражения от АЕКа «сине-белые» из Брайтона в предстоящем матче обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.41 на победу «Брайтона».