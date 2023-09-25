«Цюрих» – «Грассхоппер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Цюрих» – «Грассхоппер», который состоится 26 сентября 2023 года

«Цюрих»

«Горожане» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии занимают третье место после семи туров текущего сезона. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Цюриха». Ничейным исходом завершилась выездная игра 6-го тура с командой «Базель» (2:2). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Цюрих» взял верх над «Туггеном» в 1/16 Кубка Швейцарии.

23 сентября «горожане» раскатали нулёвку в гостях с «Лозанной».

«Грассхоппер»

Девятое место занимают «кузнечики» в турнирной таблице Суперлиги на сегодняшний день. Вспомним несколько матчей «сине-белых» за последнее время. С разницей в один мяч «Грассхоппер», открыв счёт первым, проиграл на выезде «Лозанне» из Уши (1:2). С большим счётом в рамках матча 1/16 Кубка Швейцарии «кузнечики» потерпели поражение от команды «Сьон».

В рамках матча 7-го тура Суперлиги «кузнечики» разошлись миром с клубом «Санкт-Галлен» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цюрих» – 1.60

Ничья – 4.30

Победит «Грассхоппер» – 5.20

Победит «Цюрих» с форой -1.5 гола – 2.48

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Десять крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – да

Две победы одержал «Цюрих» в пяти последних матчах

За такой же период «кузнечики» выиграли в одной встрече.

Прогноз

«Цюрихское дерби» между «Цюрихом» и «Грассхоппером» по праву считается наиболее зрелищным футбольным событием Швейцарии, которое отличается принципиальностью и результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.61.