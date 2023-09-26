«Севилья» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Альмерия», который состоится 26 сентября 2023 года
«Севилья»
«Севилья» провела пять туров в текущем чемпионате Испании и занимает семнадцатое место, имея в активе четыре очка. Для «красно-белых» это уже второй подряд сезон, когда они начинают чемпионат не лучшим образом. Команда Хосе Луиса Мендилибара после трех стартовых туров Примеры занимала последнее двадцатое место в турнирной таблице с поражениями во всех сыгранных матчах. Начиная с 5-го тура, тренерскому штабу получилось достучаться до команды и наладить игру в обороне, что привело к первой победе «Севильи» в текущем чемпионате. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара на домашней арене с сухим счетом 1:0 победили новичка сезона «Лас-Пальмас».
В шестом туре «Севилья» сыграла на выезде с командой «Осасуна» (0:0) и впервые в сезоне не пропустила в гостевом матче.
«Альмерия»
После шести сыгранных туров «Альмерия» идет на последнем месте в Примере. Подопечные Висенте Морено набрали только два балла в текущем чемпионате. «Красно-белым» тяжело даются очки, но если мы посмотрим на количество созданных моментов командой, то будем приятно удивлены. В трех последних играх показатель возможных голов выше, чем у соперников. Первые баллы «Альмерия» набрала на выезде в матче с командой «Кадисом» (1:1).
Матч с «Валенсией», который закончился со счетом 2:2, показал, что Висенте Морено наставляет с командой атакующий футбол, и результат обязательно придет.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 1.67
- Ничья – 4.20
- Победит «Альмерия» – 5.30
- Победит «Севилья» с форой -1.5 – 2.71
- Обе забьют — нет – 2.07
- Обе забьют — да – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.2
Статистика
- «Севилья» побеждала «Альмерию» в четырех из пяти последних игр на своем поле в рамках Примеры.
- «Севилья» забивает «Альмерии» во всех домашних встречах начиная с 2008 года.
- «Альмерия» забила в текущем сезоне семь голов, когда показатель xG(ожидаемые голы) составляет 10,5 .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов коэффициент 1.76. «Альмерия» не откажется от своего атакующего стиля в выездном матче против «Севильи», поэтому стоит заиграть ставку на тотал больше.