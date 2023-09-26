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«Севилья» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:22
«Севилья» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Альмерия», который состоится 26 сентября 2023 года

«Севилья»

«Севилья» провела пять туров в текущем чемпионате Испании и занимает семнадцатое место, имея в активе четыре очка. Для «красно-белых» это уже второй подряд сезон, когда они начинают чемпионат не лучшим образом. Команда Хосе Луиса Мендилибара после трех стартовых туров Примеры занимала последнее двадцатое место в турнирной таблице с поражениями во всех сыгранных матчах. Начиная с 5-го тура, тренерскому штабу получилось достучаться до команды и наладить игру в обороне, что привело к первой победе «Севильи» в текущем чемпионате. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара на домашней арене с сухим счетом 1:0 победили новичка сезона «Лас-Пальмас».

В шестом туре «Севилья» сыграла на выезде с командой «Осасуна» (0:0) и впервые в сезоне не пропустила в гостевом матче.

«Альмерия»

После шести сыгранных туров «Альмерия» идет на последнем месте в Примере. Подопечные Висенте Морено набрали только два балла в текущем чемпионате. «Красно-белым» тяжело даются очки, но если мы посмотрим на количество созданных моментов командой, то будем приятно удивлены. В трех последних играх показатель возможных голов выше, чем у соперников. Первые баллы «Альмерия» набрала на выезде в матче с командой «Кадисом» (1:1).

Матч с «Валенсией», который закончился со счетом 2:2, показал, что Висенте Морено наставляет с командой атакующий футбол, и результат обязательно придет.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Севилья» – 1.67
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Альмерия» – 5.30
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 – 2.71
  • Обе забьют — нет – 2.07
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.2

Статистика

  • «Севилья» побеждала «Альмерию» в четырех из пяти последних игр на своем поле в рамках Примеры.
  • «Севилья» забивает «Альмерии» во всех домашних встречах начиная с 2008 года.
  • «Альмерия» забила в текущем сезоне семь голов, когда показатель xG(ожидаемые голы) составляет 10,5 .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов коэффициент 1.76. «Альмерия» не откажется от своего атакующего стиля в выездном матче против «Севильи», поэтому стоит заиграть ставку на тотал больше.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк севилья
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:24
А вот три последних визита в Севилью Альмерия проигрывала. И сейчас она ни даёт особых поводов предполагать, что сумеет увезти со стадиона Рамон Санчес Писхуан хотя бы одно очко. Севилья постепенно приходит в себя. Оппонента и по уровню игры и по квалификации состава значительно превосходит. Опять-таки довольно успешно играет против этого оппонента не только у себя дома, а вообще в целом. В 11 из 13 последних свиданий побеждали "нервионцы". Скорее всего выиграют они и в этот раз у последней команды в таблице.
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