АЗ – «Хераклес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов АЗ – «Хераклес», который состоится 28 сентября 2023 года

АЗ

«Алкмар Занстрек» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «красно-белых». В сухую, забив пару мячей, «сырные фермеры» дома выиграли у «Спарты» в матче 5-го тура Эредивизи. 21 сентября в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА «Зриньски» Мостар взял верх над «красно-белыми» (4:3).

На прошлых выходных в игре 6-го тура Высшей лиги АЗ в гостях выиграл у «Зволле».

«Хераклес»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице Эредивизи на сегодняшний день находятся на девятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Хераклеса» за последнее время. С разницей в пару мячей «чёрно-белые» выиграли дома у «Эксельсиора» в рамках матча 4-го тура Высшей лиги (3:1). В позапрошлом туре с таким же счётом «Хераклес» проиграл на своём поле «Утрехту».

23 сентября со счётом 2:2 «чёрно-белые» в гостях раскатали ничью с «Волендамом».

Котировки БК Pinnacle

Победит АЗ – 1.30

– 1.30 Ничья – 5.80

Победит «Хераклес» – 9.00

Победит АЗ с форой -1.5 – 1.80

с форой -1.5 – 1.80 Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 4.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «Алкмар Занстрек» уступил

За аналогичный период «Хераклес» проиграл в двух матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 2.13. Скорее всего, в предстоящем матче не меньше четырёх голов забито будет.