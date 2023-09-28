«Дерри Сити» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – ЮКД, который состоится 29 сентября 2023 года
«Дерри Сити»
«Красно-белые» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «кондитеров» за последнее время. Уверенную победу одержал «Дерри Сити» на выезде в рамках матча 26-го тура над командой ЮКД (5:0). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Шемроком» (1:1).
В прошлом туре с минимальным счётом «красно-белая армия» уступила в гостях «Слайго Роверс».
ЮКД
«Колледж» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на последней строчке. Рассмотрим недавние матчи «студентов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «кондитерами» из Дерри. «Дроэда» на своём поле с большим счётом обыграла команду ЮКД. В позапрошлом туре чемпионата в гостях «Колледж» потерпел поражение от «Слайго Роверс».
22 сентября неожиданно «студенты» раскатали нулевую ничью с «Шемроком».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дерри Сити» – 1.07
- Ничья – 12.00
- Победит ЮКД – 35.00
- Победит «Дерри Сити» с форой -2.5 – 1.74
- Обе забьют — нет – 1.38
- Обе забьют — да – 2.89
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.88
Статистика
- Восемь очных встреч к ряду завершились победами «красно-белых»
- В одной игре из пяти последних «кондитеры» проиграли
- За такой же период «студенты» уступили в четырёх встречах.
Прогноз
На своём поле «кондитеры» без особых проблем справятся с ЮКД. С разницей в три гола, как минимум, «красно-белые» одержат победу над «студентами». Компания Pinnacle предлагает на победу «Дерри Сити» с форой -2.5 гола за игру коэффициент 1.74.