«Удинезе» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Удинезе» – «Дженоа», который состоится 01 октября 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» находится в тройке команд, которые на данный момент чемпионата Италии не имеют побед. «Черно-белые» идут на восемнадцатой позиции с двумя забитыми и десятью пропущенными мячами. Ничейные результаты были с клубами своего уровня, а вот все поражения в сезоне были в матчах с топовыми клубами.

В шестом туре «черно-белые» уступили действующим чемпионам Серии А, команде «Наполи», со счетом 1:4.

«Дженоа»

«Грифоны», вернувшиеся в этом году в Серию А, лишь в одной игре не показали характер и потерпели разгромное поражение на своем поле от Фиорентины (1:4). Но в целом команда провела ряд хороших матчей, включая выездную победу над «Лацио» со счетом 1:0. А также в последнем туре на домашней арене они одержали качественную победу над «Ромой»(4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 2.43

Ничья – 3.20

Победит «Дженоа» – 3.25

Победит «Дженоа» с форой +0.5 – 1.63

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

«Удинезе» еще не побеждали в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Дженоа» не забивает два матча подряд на выезде в текущем сезоне.

В очных вчтречах команды сыграли вничью в четырех из пяти матчей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку с форой +0.5 на «Дженоа» с коэффициентом 1.63.Команды относительно одного уровня, но в данный момент «Дженоа» находится в лучших кондициях. Поэтому гости с большой вероятностью смогут увести очки со стадиона «Стадио Фриули».