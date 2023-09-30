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«Удинезе» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:20
«Удинезе» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Удинезе» – «Дженоа», который состоится 01 октября 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» находится в тройке команд, которые на данный момент чемпионата Италии не имеют побед. «Черно-белые» идут на восемнадцатой позиции с двумя забитыми и десятью пропущенными мячами. Ничейные результаты были с клубами своего уровня, а вот все поражения в сезоне были в матчах с топовыми клубами.

В шестом туре «черно-белые» уступили действующим чемпионам Серии А, команде «Наполи», со счетом 1:4.

«Дженоа»

«Грифоны», вернувшиеся в этом году в Серию А, лишь в одной игре не показали характер и потерпели разгромное поражение на своем поле от Фиорентины (1:4). Но в целом команда провела ряд хороших матчей, включая выездную победу над «Лацио» со счетом 1:0. А также в последнем туре на домашней арене они одержали качественную победу над «Ромой»(4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 2.43
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Дженоа» – 3.25
  • Победит «Дженоа» с форой +0.5 – 1.63
  • Обе забьют — нет – 1.80
  • Обе забьют — да – 2.02
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

  • «Удинезе» еще не побеждали в текущем сезоне чемпионата Италии.
  • «Дженоа» не забивает два матча подряд на выезде в текущем сезоне.
  • В очных вчтречах команды сыграли вничью в четырех из пяти матчей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку с форой +0.5 на «Дженоа» с коэффициентом 1.63.Команды относительно одного уровня, но в данный момент «Дженоа» находится в лучших кондициях. Поэтому гости с большой вероятностью смогут увести очки со стадиона «Стадио Фриули».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк дженоа
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