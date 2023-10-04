«Спортинг» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спортинг» – «Аталанта», который состоится 5 октября 2023 года

«Спортинг»

«Спортинг» — первая команда чемпионата Португалии по итогам семи сыгранных матчей. Подопечные Р. Аморима идут без поражений в текущем сезоне, и только в одной игре были потеряны очки в выездном матче с «Брагой» (1:1).

В поединке первого тура Лиги Европы португальцы на выезде обыграли австрийский «Штурм» (1:2), проигрывая по ходу матча.

«Аталанта»

«Аталанта» стартовый отрезок сезона провела не лучшим образом. Победы чередовались с поражениями, но в последних четырех турах команда Дж. Гасперини не проигрывает, имея в активе три победы и один ничейный результат.

Первый матч команды в розыгрыше Лиги Европы в этом сезоне также завершился уверенной домашней победой над польским «Ракувом» со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 2.28

Ничья – 3.55

Победит «Аталанта» – 3.25

Победит «Спортинг» с форой 0 – 1.64

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

«Спортинг» за текущий календарный год на своем поле проигрывали только два раза.

«Аталанта» не пропускает в четырех встречах подряд во всех турнирах.

«Спортинг» и «Аталанта» постоянные участники плей-офф последних сезонов в европейских турнирах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход за коэффициент 3.55. Обе команды находятся в хорошей форме перед очной встречей. Нас ожидает равная игра двух претендентов на выход из данной группы.