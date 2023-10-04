«Спортинг» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спортинг» – «Аталанта», который состоится 5 октября 2023 года
«Спортинг»
«Спортинг» — первая команда чемпионата Португалии по итогам семи сыгранных матчей. Подопечные Р. Аморима идут без поражений в текущем сезоне, и только в одной игре были потеряны очки в выездном матче с «Брагой» (1:1).
В поединке первого тура Лиги Европы португальцы на выезде обыграли австрийский «Штурм» (1:2), проигрывая по ходу матча.
«Аталанта»
«Аталанта» стартовый отрезок сезона провела не лучшим образом. Победы чередовались с поражениями, но в последних четырех турах команда Дж. Гасперини не проигрывает, имея в активе три победы и один ничейный результат.
Первый матч команды в розыгрыше Лиги Европы в этом сезоне также завершился уверенной домашней победой над польским «Ракувом» со счетом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спортинг» – 2.28
- Ничья – 3.55
- Победит «Аталанта» – 3.25
- Победит «Спортинг» с форой 0 – 1.64
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05
Статистика
- «Спортинг» за текущий календарный год на своем поле проигрывали только два раза.
- «Аталанта» не пропускает в четырех встречах подряд во всех турнирах.
- «Спортинг» и «Аталанта» постоянные участники плей-офф последних сезонов в европейских турнирах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход за коэффициент 3.55. Обе команды находятся в хорошей форме перед очной встречей. Нас ожидает равная игра двух претендентов на выход из данной группы.