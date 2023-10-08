«Гранада» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Гранада» – «Барселона», который состоится 8 октября 2023 года

«Гранада»

«Гранада» с пятью очками в активе идет на втором месте с конца турнирной таблицы испанской Примеры. У команды одна из худших оборон в чемпионате. Матч восьмого тура завершился вничью с «Бетисом» (1:1).

В последнем туре в гостях в зрелищном матче с командой «Альмерия» сыграли со счетом 3:3.

«Барселона»

«Барселона» перед матчем девятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави — единственная команда на данный момент, которая не проигрывала в Примере. В матче восьмого тура победили на своем поле «Севилью» со счетом 1:0.

Во втором туре группового раунда Лиги Чемпионов обыграли на выезде португальский футбольный клуб «Порту» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 6.80

Ничья – 5.00

Победит «Барселона» – 1.47

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.21

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.58

Статистика

«Гранада» на домашней арене не забивала в ворота соперника только в одном матче.

«Барселона» не проигрывает в тринадцати матчах подряд во всех турнирах.

«Барселона» не может обыграть «Гранаду» в основное время в четырёх встречах подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.47. «Сине-гранатовые» обязаны брать три очка, чтобы не отпускать в отрыв главного конкурента за чемпионство, мадридский «Реал». Также затянувшаяся серия без выигрышей над «Гранадой» должна быть прервана.