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«Гранада» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:00
«Гранада» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Гранада» – «Барселона», который состоится 8 октября 2023 года

«Гранада»

«Гранада» с пятью очками в активе идет на втором месте с конца турнирной таблицы испанской Примеры. У команды одна из худших оборон в чемпионате. Матч восьмого тура завершился вничью с «Бетисом» (1:1).

В последнем туре в гостях в зрелищном матче с командой «Альмерия» сыграли со счетом 3:3.

«Барселона»

«Барселона» перед матчем девятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави — единственная команда на данный момент, которая не проигрывала в Примере. В матче восьмого тура победили на своем поле «Севилью» со счетом 1:0.

Во втором туре группового раунда Лиги Чемпионов обыграли на выезде португальский футбольный клуб «Порту» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гранада» – 6.80
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Барселона» – 1.47
  • Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.21
  • Обе забьют — нет – 2.19
  • Обе забьют — да – 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.58

Статистика

  • «Гранада» на домашней арене не забивала в ворота соперника только в одном матче.
  • «Барселона» не проигрывает в тринадцати матчах подряд во всех турнирах.
  • «Барселона» не может обыграть «Гранаду» в основное время в четырёх встречах подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.47. «Сине-гранатовые» обязаны брать три очка, чтобы не отпускать в отрыв главного конкурента за чемпионство, мадридский «Реал». Также затянувшаяся серия без выигрышей над «Гранадой» должна быть прервана.

Все комментарии
idres
idres
вчера в 15:29
После первого тура группового этапа ЛЧ Барселона пропустила в рамках Ла Лиги два мяча от Сельты даже дома. Думаю, и в гостях у Гранады как минимум один мяч побывает в сетке ворот каталонцев. Соперники не играли между собой 1,5 года, но всё равно скажу, что в четырёх крайних их свиданиях голы забивались с обеих сторон. Гранада очень неплохо смотрится в атаке в текущем сезоне, "насриды" огорчали своих оппонентов в шести из восьми матчах чемпионата. Барселона в шести крайних турах лишь дважды сыграла на ноль. Так что рассчитывать как минимум на один точный удар со стороны хозяев логично и рационально.
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