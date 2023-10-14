Норвегия – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Норвегия – Испания, который состоится 15 октября 2023 года.

Норвегия

Сборная Норвегии продолжает борьбу за попадание в финальную часть чемпионата Европы. Команда имеет в своём активе десять очков после шести сыгранных туров. В шестом туре на домашней арене обыграли грузинскую сборную со счётом 2:1.

В предыдущем туре на выезде не оставили шансов сборной Кипра (4:0).

Испания

Сборная Испании после сенсационного поражения во втором туре сборной Шотландии со счётом 0:2, набрала игровой тонус и регулярно набирает очки. На текущий момент команда идёт на втором месте с одной игрой в запасе. В одной из последних игр дома обыграли киприотов (6:0).

В седьмом туре в сухую выиграли у лидера группы сборной Шотландии со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Норвегии – 3.90

Ничья – 3.55

Победит сборная Испании – 2.04

Победит сборная Испании с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Сборная Норвегии пять последних матчей играет на тотал больше 2.5 мячей.

Сборная Испании пятнадцать раз отличилась в воротах соперника в последних трёх играх.

Норвежцы побеждали сборную Испании только один раз в далёком 2000 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Испании по коэффициенту 2.04. Данная игра — последний шанс сборной Норвегии побороться за право играть на Евро-2024. Необходимость взять три очка будет давить на них, что приведёт к большему количеству ошибок, чем и воспользуется более опытная сборная Испании.