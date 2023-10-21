«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 21 октября 2023 года
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — последняя команда в Премьер-лиге после восьми сыгранных матчей. Подопечные П. Хекингботтома оказались не готовы к элитному дивизиону чемпионата Англии. Единственное очко команда взяла в четвёртом туре, сыграв вничью с «Эвертоном» (2:2).
В последнем туре проиграли на выезде «Фулхэму» со счётом 1:3.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» идёт на десятом месте с двенадцатью очками в активе. Для команды такого уровня четыре поражения за данный промежуток времени — это провальный результат. В седьмом туре уступили на домашней арене «Кристал Пэлас» со счётом 0:1.
В предыдущем матче, проигрывая по ходу встречи, вырвали победу на последних минутах над «Брентфордом» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 7.70
- Ничья – 5.00
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.44
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.14
- Обе забьют — нет – 2.02
- Обе забьют — да – 1.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43
Статистика
- «Шеффилд Юнайтед» пропустил в пяти последних играх семнадцать мячей.
- «Манчестер Юнайтед» в выездных матчах в этом сезоне имеет только одну победу.
- В пяти последних очных встречах четыре матча завершились на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.14. «Красные дьяволы» имеют целую обойму игроков мирового уровня, что позволит им без проблем справиться с главным аутсайдером текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.