«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697841999

сегодня, 01:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 21 октября 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — последняя команда в Премьер-лиге после восьми сыгранных матчей. Подопечные П. Хекингботтома оказались не готовы к элитному дивизиону чемпионата Англии. Единственное очко команда взяла в четвёртом туре, сыграв вничью с «Эвертоном» (2:2).

В последнем туре проиграли на выезде «Фулхэму» со счётом 1:3.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идёт на десятом месте с двенадцатью очками в активе. Для команды такого уровня четыре поражения за данный промежуток времени — это провальный результат. В седьмом туре уступили на домашней арене «Кристал Пэлас» со счётом 0:1.

В предыдущем матче, проигрывая по ходу встречи, вырвали победу на последних минутах над «Брентфордом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 7.70

Ничья – 5.00

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.44

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.14

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

«Шеффилд Юнайтед» пропустил в пяти последних играх семнадцать мячей.

«Манчестер Юнайтед» в выездных матчах в этом сезоне имеет только одну победу.

В пяти последних очных встречах четыре матча завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.14. «Красные дьяволы» имеют целую обойму игроков мирового уровня, что позволит им без проблем справиться с главным аутсайдером текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.